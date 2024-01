Certains se posaient la question de savoir s’il jouerait cette nuit face à Chicago, et le cas échéant s’il serait ménagé pour son retour après un petit bobo à la cheville pendant les fêtes (quatre matchs ratés). Réponses : oui, et non. Et forcément, Chicago a pris le tarif (97-110)

On l’aurait presque oublié entre deux toasts et trois coupettes, mais Joel Embiid reste sur une incroyable série offensive. La série en question ? 15 matchs de suite à plus de 30 points, et sachez qu’aucun pivot n’a fait mieux depuis Kareem Abdul-Jabbar lors de l’an de grâce 1972.

On reste loin des 32 de James Harden lors de la saison 2017-18 (!) et on ne parle même pas des… 65 de Wilt Chamberlain lors de la mythique saison 62, mais la série du MVP 2022-23 reste exceptionnelle et a donc été poursuivie sans trop de problèmes cette nuit pour son retour.

Joel Embiid put up a triple double in just 3 quarters tonight vs. the Bulls 🔥

🔹 31 points

🔹 15 rebounds

🔹 10 assists

🔹 10-of-20 FG

🔹 2-of-5 3PT

🔹 9-of-12 FT

His second triple double of the season 😤 pic.twitter.com/4NQKLjU7Vh

— ClutchPoints (@ClutchPoints) January 3, 2024

Petit sentiment de statpadding, parfois, mais Jojo a paru tellement facile qu’on n’en tiendra pas rigueur aux Sixers, qui avaient déjà dessiné leur victoire lors d’un premier quart-temps vécu comme une bourrasque par les Bulls (43-18 après un quart-temps, 73-42 à la mi-temps) et qui finiront même leur match avec ce bon vieux Kenneth Lofton Jr. sur le terrain à l’issue d’un dernier quart… très long.

Retour à la fois tranquille et très solide pour Jojo, qui assume plus que jamais son statut de MVP et qui reste pour l’instant le favori à sa propre succession. Prochaines victimes ? Les Knicks vendredi soir. Le tarif prévu ? Oh, ça devrait taper dans les 30 points, au hasard.