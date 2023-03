En déplacement à Indiana, les Sixers enchainent dans une rencontre aussi défensive qu’un All-Star Game. Les Pacers auront longtemps tenu la distance mais la paire James Harden – Joel Embiid et l’apport des remplaçants en fin de match auront fait la différence. Victoire 147-143.

Le saviez-vous ? Le All-Star Game 2024 aura lieu à Indianapolis et visiblement cela a donné quelques idées aux Pacers et aux Sixers cette nuit. Dans une rencontre particulièrement offensive, pour ne pas dire non défensive, Philly est venue l’emporter à Indianapolis, se rapprochant toujours plus de la seconde place des Celtics, battus dans le même temps à Cleveland.

Les héros de ce succès chez les hommes de Doc Rivers ? Forcément, impossible de ne pas mentionner Joel Embiid, auteur de 42 points à 11/16 au tir et un parfait 19/19 sur la ligne. Incapable de contenir le Process, Myles Turner a pris l’eau, accumulant rapidement les fautes pour finalement jouer 19 minutes ! Pas dans un grand jour au scoring, James Harden a livré un récital à la passe (20 assists !) tandis que Tyrese Maxey continue d’assurer depuis son retour avec les titulaires. On notera aussi le bon passage des remplaçants en début de money time avec James Harden à la baguette pour mettre Philly sur les bons rails avant que Jojo vienne finir le boulot.

Côté Pacers, Tyrese Haliburton a été magnifique une fois de plus. Le meneur All-Star finit avec 40 points et 16 passes à 63% au tir et seulement deux ballons perdus ! Une perf incroyable qui aurait mérité meilleure fin mais le chouchou d’Indiana se consolera avec une place dans les livres d’histoire des Pacers. Il est devenu le premier joueur de l’histoire de sa franchise à réaliser un match à 40 points et 15 passes. Ça vaut sans doute pas la victoire mais c’est loin d’être un petit accomplissement.