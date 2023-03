Et de trois pour les Celtics ! En déplacement à Cleveland, les hommes de Joe Mazzulla ont dominé pendant quasiment tout le match avant de craquer dans le money time, s’inclinant finalement en prolongation face aux Cavs. Une défaite rageante pour Boston, une de plus.

Pour la feuille de stats de ce match, c’est juste ici.

Les Celtics sont une bonne équipe mais ils ont du mal à finir le boulot, voilà la leçon que l’on peut retenir de ces trois derniers matchs, tous conclus par des défaites frustrantes. On résume : 28 points d’avance bazardés à la maison face aux Nets il y a quelques jours, puis un lead de 14 points hier soir face aux Knicks, toujours à domicile. Cette nuit ? Une nouvelle désillusion avec un match dominé dans les grandes lignes avec Jaylen Brown en leader et un bel apport des remplaçants, menés par Malcolm Brogdon. Et puis arrive ce money time si terrible où Boston va gâcher le très bon boulot des trois premiers quart-temps, se faisant remonter 14 points par les Cavs d’Evan Mobley et Donovan Mitchell. Symbole suprême de ce craquage : Grant Williams.

Alors que les deux équipes sont à égalité au bout du temps règlementaire, l’ailier s’arrache pour récupérer un rebond offensif sur la dernière possession et provoque la faute à moins d’une seconde de la fin du match. Scénario idéal pour Boston, si son joueur plante ne serait-ce qu’un des deux lancers, la victoire sera probablement dans la poche. Confiant, le garçon annonce à Donovan Mitchell qu’il va mettre les deux lancers et clouer le game. Pas de bol pour lui, il ratera les deux et Boston s’inclinera ensuite en prolongation…

“I’mma make both.” Grant Williams to Donovan Mitchell before missing BOTH free throws in a 109-109 game with 0.8 remaining 💀😂pic.twitter.com/pFDFCDtiN9 — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) March 7, 2023

C’est donc un nouveau choke pour Boston, qui s’offre une troisième défaite de rang. Le plus dur pour les fans, ce n’est pas forcément la défaite en elle-même car perdre à Cleveland lorsqu’on est privé de trois titulaires (Al Horford, Robert Williams, Jayson Tatum) dont son leader, il n’y a rien de honteux à ça.

Mais forcément le scénario du match va hanter les amoureux du trèfle. Difficile de ne pas croire non plus que la double prolongation jouée la veille face aux Knicks n’a pas pesé sur les jambes des Celtics en fin de match. Il y a des circonstances atténuantes mais la déception n’en sera pas moins grande pour autant. Attention, les Sixers ne sont qu’à deux matchs de la seconde place !