Quel match ! Il aura fallu deux prolongations aux Knicks et aux Celtics pour se départager. Et une deuxième fois en l’espace de deux jours, Boston va chuter face à une équipe de la Big Apple. Non sans défendre ses intérêts dans une rencontre dominée par un Immanuel Quickley thermostat 48 côté New York. Le succès des Bockers est mérité, au bout de 58 minutes de jeu… et ils enchaînent une neuvième victoire de rang !

Ce n’est pas souvent que deux équipes NBA ont besoin de deux prolongations pour se départager. La dernière fois, cela donnait d’ailleurs une soirée historique entre Kings et Clippers. Chaque match est unique comme on dit… alors il ne sera pas question de scoring global cette nuit, mais bien d’une fantastique soirée individuelle, celle d’Immanuel Quickley. 38 points, 8 rebonds, 7 passes, 4 interceptions et 2 contres pour M’sieur Rapidement, en 55 minutes de jeu. Le record pour un temps de jeu sur une seule partie cette saison.

Quick is in his bag 💼 pic.twitter.com/IleAnKzxGm — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) March 6, 2023

La partie aurait pu laisser deviner ses envies de prolonger le plaisir dès son démarrage : les deux formations se sont rendues coup pour coup, dans une chorégraphie qui n’autorisait aucun des deux acteurs à prendre les devants. Il faudra ainsi attendre le troisième quart-temps pour que les Celtics parviennent à prendre les devants. Quatorze points d’avance, de quoi voir la fin de match avec plus de sérénité ? C’est non, car aussitôt créé, l’écart est d’office grignoté par des Knicks cohérents et sérieux dans leur jeu. La preuve ? Julius Randle finit a 31 points, R.J. Barrett en colle 29. Un trident fort efficace, face à des Celtics retombés par moments dans leurs travers du match de Brooklyn vendredi.

Pas d’alchimie offensive, un jeu brouillon : quand Boston patine, ce n’est pas à moitié. Jayson Tatum aura pourtant tout essayé, finissant à 40 points, 11 rebonds et 6 passes. Son compère Jaylen Brown finira a 29 unités, mais cela ne sera pas suffisant pour l’emporter. Même au bout de 10 minutes supplémentaires après le buzzer final. Ça ne s’est pas joué à grand chose dans le jeu, on dira un shoot à 3-points trop court d’Al Horford en toute fin d’overtime. En réalité, c’est peut-être plus que ça, car Beantown signe ici un second échec en autant de matchs. À chaque fois ? La capacité à s’imposer comme le patron du match, sans néanmoins montrer la “faim” nécessaire pour tuer la partie.

Et à chaque fois, un jeu qui se met à bafouiller presque uniquement à l’idée de voir l’adversaire remonter l’écart créé plus tôt. Attention, car cette seconde défaite des C’s les écarte un peu plus des Bucks qui se sont eux remis la tête à l’endroit en s’imposant à Washington. Il faut se reprendre en main les gars. Pour New York, c’est un neuvième succès de rang qui les fait revenir à seulement deux victoires de retard sur les Cavaliers au classement ! Le momentum dans la Big Apple est énorme, il faut poursuivre le bon boulot désormais, messieurs.

Source : ESPN