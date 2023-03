Une saison NBA ce sont des matchs, des mecs qui les regardent et qui en parlent, mais aussi des mecs qui les regardent et qui les notent. Vengeance probable après une jeunesse passée à collectionner les zéros, et occasion rêvée en tout cas de lâcher de la punchline au kilo. Cette saison encore la Team Notes vous ravira donc de son imagination sans faille, en essayant tout de même de parler un tout petit peu de basket. Chiche ?

LeBron James et D’Angelo Russell absents d’un côté, Stephen Curry sur le retour de l’autre, la messe semblait dite d’avance sur ce match, mais la partie n’a pas basculé du côté où on l’attendait forcément. La faute à un Anthony Davis stratosphérique qui a fait baver les Dubs et qui a plié la partie à lui seul. Ce n’est pas encore ça au classement pour les Lakers, mais les rêves sont de nouveau permis. On se fait les notes pour fêter ça ?

# Los Angeles Lakers

Jarred Vanderbilt (6) : pas la recrue la plus clinquante des angelinos, mais la plus précieuse ce soir. Une science du rebond incroyable et un gros apport sous les panneaux. Rien ne dit qu’il va s’arrêter en si bon chemin. Demain Jarred pas.

Anthony Davis (8,5) : on ne serait pas étonnés s’il se tapait une turbo gastro-entérite de l’espace ce soir. Après avoir mangé n’importe quoi, notamment du Draymond Green, du Kevon Looney, et même un peu de JaMychal Green. Peut-être que finalement, Anthony Davis a un palais de doberman.

Troy Brown Jr. (5,5) : le minot a parfois été maladroit en défense, mais il n’a jamais triché et a toujours tenté d’apporter. Il a finalement été récompensé avec ses 4 tirs de loin, dont un très important pour permettre aux Lakers de se détacher.

Malik Beasley (5,5) : il semble bien se fondre dans le collectif des pourpre et or et semble digne de confiance. Toutefois, il faut toujours se méfier d’un type capable de sortir avec la daronne de l’un de ses coéquipiers. Ce type est peut-être un psychopathe.

Dennis Schröder (5) : plutôt en dedans ce soir, la Schröde n’a pas eu beaucoup de réussite aux tirs. Quelques shoots forcés et beaucoup d’échecs. Qui a ouvert les portes à la Crypto.com Arena ?

Austin Reaves (7) : mais quel poulet de qualité. En l’absence des cadors, on en attend plus de lui pour épauler Anthony Davis, et le sophomore non drafté a délivré. Omniprésent de chaque côté du parquet et ultra polyvalent. Pour des gens comme lui, les Reaves existent bien.

Rui Hachimura (4,5) : 1/5 aux tirs, seul son spécial mi-distance est à déplorer, sinon pas grand chose. Un jour, Dieu a demandé à Rui de hachimurer, et Rui Hachimura.

Lonnie Walker IV (4) : un peu de maçonnerie à 3 points, et un match globalement insipide. Il avait probablement la même tendinite au bras que Magali Berdah, donc on garde donc la vanne sur les Looney Tunes pour Kevon Looney.

Mo Bamba (4,5) : palmarès de Mo Bamba : j’ai une chanson à mon nom.

Wenyen Gabriel (6) : de belles minutes, de la combativité, et des passages de trois minutes toujours dans le même style. Wejdene Gabriel.

# Golden State Warriors

Kevon Looney (3) : il s’est fait promener comme un chien tout le match par Anthony Davis, qui n’a jamais enlevé sa laisse de son cou. Ce n’est pas une honte en soi, mais il s’est littéralement fait manger. Kevon Looney Tunes a joué le rôle de Pluto.

Draymond Green (7) : par sa hargne et sa combattivité, il a su ramener les Warriors dans le match à plusieurs reprises. Deux gros paniers avec la faute et un bel apport personnel des deux côtés du terrain. Mais en face, il y avait AD. Dray est juste tombé sur plus fort que lui, ça arrive.

Donte DiVincenzo (5) : il a un blase de cuistot italien dans le Bronx, mais c’est bien Austin Reaves qui l’a cuisiné à maintes reprises. Mention spéciale tout de même pour sa pose de dieu grec sur le shoot de Stephen Curry.

Klay Thompson (7) : par séquences, on a retrouvé le Killa Klay de la fin des années 2010 en mode gangster. Des gros shoots dont on sait d’avance qu’ils vont faire mouche, des démarches façon Carl Johnson et une intelligence de jeu toujours aussi redoutable. Puisse son physique être préservé de nouveaux pépins.

Stephen Curry (7) : le Chef a fait une petite variante du no-look shot. D’habitude, c’est lui qui ne regarde pas le ballon rentrer, mais cette fois ce sont ses coéquipiers qui se sont tournés avant que la gonfle ne vienne fracasser le filet. Quelques loupés mais un très gros match après une absence d’assez longue durée. Il faudra le réintégrer à des Dubs qui ont carburé sans lui, mais à terme son retour ne pourra que faire du bien.

Jonathan Kuminga (3,5) : qu’est-ce qui est jaune et qui attend de tourner à plus de 20% aux tirs ?

Jordan Poole (4) : il n’avait visiblement pas de dents ce soir, car quand on lui a demandé quand est-ce qu’il comptait prendre une bonne décision offensive ce soir, il a répondu “quand les Poole auront des dents”.

Anthony Lamb (5) : de grosses minutes mais un apport qui aurait pu être plus conséquent. Anthony Lambine.

JaMychal Green (4,5) : Jean-Michel Vert n’a pas vraiment pesé sur ce match. Autant que son frère Josh lors du match précédent.

Andre Iguodala (5) : on est vraiment sûrs de ne rien avoir de moins vieux en stock du côté des Warriors ? On entendait grincer depuis nos écrans, et ça n’avait pas l’air d’être le parquet ou notre porte.

Coup d’arrêt pour les Warriors donc, après 5 succès consécutifs. Il faudra se remobiliser mais heureusement que ce sera avec Steph désormais. Du côté des Lakers, cette victoire sans LeBron ni DLo fait un bien fou, et permet de regarder un peu plus haut au classement à l’Ouest.