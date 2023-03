Le lever de rideau de ce dimanche 5 mars était du genre alléchant. Il proposait notamment les retrouvailles entre les deux anciens Nets Kevin Durant et Kyrie Irving. Mais cet affrontement entre les Mavs et les Suns donnait également lieu à des retrouvailles entre Luka Doncic et son fils Devin Booker… et la rencontre a finalement tourné à l’avantage de ce dernier.

Ce match partait sur des bases de All-Star Game et on aurait dit que la première équipe qui réalisait un stop défensif perdait le match sur tapis vert.

Les deux équipes se rendent coup pour coup et les attaques fusent de part et d’autre du parquet de l’American Airlines Center. Kevin Durant score 10 points en première période sans suer la moindre goutte et ne semble pas enclin pour un sou à mettre le moindre shoot hors du cylindre orange. Tandis que Luka Doncic, bien sauvé par les lancers-francs, semblait encore gêné par sa chicha de la veille goût T-Bone steak aux épices tex-mex un petit bobo à la jambe survenu lors de ce premier quart-temps. Finalement, le rythme du match se calme un peu et ce sont les Suns qui virent en tête à l’issue des 12 premières minutes, sur le score de 31 à 25.

Mais les Mavericks n’abdiquent pas si facilement et, malgré les difficultés de Luka Doncic au tir, vont recoller au score. Il faut attendre que Tim Hardaway Jr., désormais remplaçant de luxe dans l’escouade texane, sorte de sa boîte et envoie quelques missiles de loin pour permettre à Dallas de passer devant. Kevin Durant, quant à lui, rappelle à tous qu’il est humain lors de ce second quart-temps en manquant enfin son premier shoot de la journée après 6 tentatives consécutives converties. Ça tombe bien, c’est le moment où Devin Booker décide de prendre le match à son compte pour permettre à sa team de recoller. Malgré une grosse défense du chien de garde masqué Josh Okogie, c’est bien Dallas qui vire en tête à la mi-temps sur le score de 62 à 59 après un très gros deuxième quart-temps, et le score aurait même pu être plus lourd si le monstre slovène n’avait pas vu son ultime tir de la mi-temps heurter le cercle. Ah et au fait, Damion Lee a tenté de rentrer sur le parquet en survêt’ aussi.

D-Book continue son chantier dès le début de la troisième période, mais Luka Doncic, bien aidé par sa protection chauffante à la cuisse, retrouve des couleurs (surtout du rose à vrai dire), et permet de creuser l’écart en faveur de Dallas, bien aidé par un Kyrie Irving en mode Joga Bonito et… Josh Okogie, qui est proche de détruire les satellites texans avec un 0/8 depuis la terrasse de Dirk Nowitzki. Devin Booker, Luka Doncic, Kevin Durant, Kyrie Irving, toutes les stars répondent présent. Pourtant, ce sont les improbables Torrey Craig et Ish Wainright qui vont jaillir du banc pour marquer 3 tirs primés consécutifs (1 pour Craig, 2 pour Wainright) afin de permettre aux Cactus de virer en tête d’un petit point à l’approche des 12 dernières minutes.

Le money-time approche et, tiens, un Chris Paul sauvage apparaît ! Le meneur se montre enfin et dirige son équipe tout en enfilant quelques paniers, même si ce sont Kevin Durant, Devin Booker et… Ish Wainright qui continuent de porter les Suns au scoring pour répondre à Luka Doncic et Kyrie Irving. Aucune star ne veut lâcher, les soldats comme Christian Wood, Josh Okogie, Justin Holiday ou Torrey Craig continuent de faire le boulot, mais dans les dernières minutes, il faut laisser la place aux mastodontes. Kevin Durant active le mode Easy Money Sniper et donne l’avantage à Phoenix à 11 secondes du terme de cette rencontre. Luka Doncic a une chance d’égaliser, mais après avoir envoyé Josh Okogie au tapis, manque le petit floater tout fait. Rebond Kevin Durant, faute, embrouille avec Devin Booker, faute technique. Non, ce n’est pas un couplet de SCH mais bien la fin de match du slovène, qui écope de sa 14ème faute technique cette saison tandis que KD scelle l’issue du match aux lancers-francs.

Ce match a tenu toutes ses promesses. 37 points pour Durant, 36 pour Booker, 34 pour Doncic, 30 pour Irving. Mais à la fin, ce sont les Soleils qui ont le dernier mot, 130 à 126, dans ce match qui sentait l’essence et la cigarette froide. Vivement avril-mai !