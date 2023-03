Comme chaque lundi, place aux récompenses pour les meilleurs joueurs de la semaine passée. En ce 6 mars, la NBA a décidé d’honorer Devin Booker et Julius Randle.

C’est John Calipari qui doit être content, le coach de Kentucky voyant deux de ses anciens protégés briller de mille feux sur la scène NBA. Devin Booker d’abord, qui monte plus que jamais en puissance aux côtés de son poto Kevin Durant. Sur ses trois derniers matchs, qui étaient aussi les trois premiers de KD avec Phoenix, l’arrière All-Star a tourné à 36 points, 5 rebonds et quasiment 8 passes de moyenne à 56% de réussite au tir, 50% à 3-points et 78% depuis la ligne des lancers-francs. Des chiffres qui font tourner la tête, et qui ont permis aux Suns de récolter trois victoires consécutives, dont une sur le parquet de Dallas hier où Booker s’est gentiment embrouillé avec Luka Doncic.

Dans la Conférence Est, Julius Randle symbolise la magnifique dynamique des Knicks. New York reste sur neuf victoires de suite dont quatre récoltées la semaine dernière. Les stats de Julius sur ces quatre matchs ? 29,5 points, 8,3 rebonds, 4,8 passes à 52,6% de réussite au tir dont 46,5% à 3-points. Son explosion sur le parquet de Miami (43 points) a largement renforcé son dossier, d’autant plus que ce carton a été ponctué d’un énorme buzzer beater sur la tronche des joueurs du Heat. Randle a également joué un rôle essentiel hier (31 points) pour permettre à New York de battre une deuxième fois Boston sur la semaine, et ainsi permettre aux Knicks de se rapprocher du Top 4 de la Conférence Est.

Parmi les autres nominés, à l’Ouest on a Anthony Davis (Lakers), Jamal Murray (Nuggets), Domantas Sabonis (Kings) ainsi que Jalen Williams (Thunder). À l’Est, Giannis Antetokounmpo (Bucks), James Harden, Tyrese Maxey (Sixers) et Immanuel Quickley (Knicks) possédaient également un dossier sérieux.

Source texte : NBA