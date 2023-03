En pleine tourmente et éloigné des parquets suite à la vidéo Instagram dans laquelle on le voit dans un strip club avec une arme à la main, Ja Morant est désormais sous le coup d’une enquête de la police de Glendale (Colorado), où se seraient déroulés les faits.

Il n’y a pas que la NBA qui enquête sur Ja Morant actuellement. Il y a aussi la police du Colorado.

Si l’on en croit le porte-parole du Glendale Police Department, la vidéo Instagram a été filmée dans la nuit de vendredi à samedi à l’intérieur d’un bar de Glendale, petite ville située dans le sud-est de la banlieue de Denver, où les Grizzlies avaient joué face aux Nuggets quelques heures auparavant. L’objectif de l’enquête ? Déterminer si Morant a enfreint certaines lois par rapport au port d’arme.

On Monday, police in Colorado said they were investigating Morant’s actions and whether he may have broken any laws. Morant’s video is believed to have been filmed in Glendale, a small enclave known for its strip clubs and shopping centers.

