Habitué à faire le buzz à travers ses actions hyper spectaculaires sur les parquets NBA, Ja Morant fait plus parler de lui dans la catégorie faits divers en ce moment. La dernière polémique ? Une vidéo Instagram dans laquelle on voit le meneur de Memphis avec un flingue en plein strip club, quelques jours seulement après la publication d’un article du Washington Post relatant des accusations très sérieuses à son encontre.

Rappelons rapidement les faits pour vraiment comprendre la nouvelle polémique entourant la superstar des Grizzlies depuis la nuit dernière.

Si l’on en croit le Washington Post, Ja Morant et l’un de ses potes ont frappé à plusieurs reprises un jeune homme de 17 ans l’été dernier lors d’un pick-up game au domicile de Morant. Une altercation physique qui a démarré quand le jeunot a balancé le ballon en direction du visage de Ja, qui s’est senti menacé par le comportement jugé agressif de l’adolescent. D’après ce dernier, le meneur de Memphis serait ensuite entré dans son palace pour chercher une arme à feu qu’il aurait pointée dans la direction du jeune homme. Clamant la légitime défense et accusant l’ado d’avoir proféré des menaces à l’encontre de sa famille, Ja Morant n’a finalement pas été poursuivi, faute de preuves tangibles.

C’est donc dans ce contexte-là, contexte marqué également par d’autres affaires troublantes impliquant Ja Morant, que ce dernier s’est illustré ce week-end à la sortie de son match face aux Nuggets.

Oui, en pleine polémique, Ja Morant s’est donc pointé dans un strip club, torse nu, avec un flingue. Autant dire qu’il ne fait absolument rien pour calmer le jeu, bien au contraire, lui qui en plus n’avait pas hésité à lâcher une célébration de mauvais goût face aux Rockets il y a quelques jours…

Ce samedi, on a appris via le porte-parole de la NBA que la Ligue avait ouvert une enquête suite à la révélation de la vidéo Instagram de Ja Morant. Une enquête qui tentera probablement de déterminer – entre autres – si le flingue de Ja est un vrai gun ou pas.

En tous les cas, peu importe la réponse à cette question et en attendant de nouveaux détails dans cette affaire, une chose est d’ores et déjà certaine : Ja Morant est sur une pente savonneuse. Et le pire, c’est qu’il ne semble même pas s’en rendre compte…

Memphis Grizzlies star Ja Morant was seen on his own instagram live displaying a gun while at a nightclub early Saturday morning. https://t.co/nkuxHa7JqX

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 4, 2023