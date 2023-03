Alors que la NBA a ouvert une enquête suite à la sortie d’une vidéo montrant Ja Morant avec un flingue sur son live Instagram, le meneur des Grizzlies vient d’être sanctionné par sa franchise.

Ja Morant ne sera pas du déplacement à Los Angeles dans les prochains jours pour affronter les Clippers et les Lakers.

D’après Shams Charania de The Athletic, le meneur star de Memphis a effectivement été mis à l’écart suite à la nouvelle polémique entourant ce dernier. Pour rappel, Morant s’est montré avec un gun dans un strip club ce week-end, seulement quelques jours après la sortie d’un article du Washington Post relatant des accusations à son encontre impliquant justement la présence d’une arme à feu.

Grizzlies say Morant – who was seen brandishing an apparent gun early Saturday – will be away from the franchise for at least Sunday at Clippers and Tuesday at Lakers. https://t.co/5ZIoiDOdaO

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 4, 2023