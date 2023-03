Dans les derniers instants du Game 7 des Finales NBA 2016 opposant Cleveland à Golden State, LeBron James a lâché un chasedown block monumental sur le joueur des Warriors Andre Iguodala. Un moment légendaire, que personne n’a oublié et surtout pas Iggy. Du mauvais côté de l’histoire ce jour-là, Andre se souvient encore du bruit accompagnant le contre de James face à la planche…

C’est peut-être la plus grande action de la carrière de LeBron James.

89-89 entre les Warriors et les Cavaliers, deux minutes à jouer dans un quatrième quart-temps étouffant. Après un shoot raté de Kyrie Irving, Andre Iguodala part en contre-attaque pour jouer un 2-contre-1 avec Stephen Curry contre J.R. Smith. Il fait la passe à Steph, qui lui remet, puis Iggy monte au cercle pour tenter de déposer le lay-up. Pendant que Gérard fait juste ce qu’il faut pour gêner Iguodala et l’obliger à s’ajuster dans les airs, LeBron James arrive comme une fusée pour lâcher un énorme chasedown block.

“C’est l’un des bruits les plus forts que j’ai jamais entendus. BOUM !” a déclaré Iggy sur le podcast Club Shay Shay. “Quand c’est arrivé, j’étais du genre, ‘oh merde’ (dit-il d’un air effrayé). Je me suis dit, ‘que vient-il de se passer ?’. Je ne savais même pas qu’il m’avait contré, j’ai juste entendu BOUM. J’étais comme un fan, je me suis dit, ‘wow c’était incroyable’.”