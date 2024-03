Ce soir, ça va chauffer en NBA ! Un Lakers – Bucks alléchant et de la grosse matchup bien équilibrée durant toute la soirée. Alors, qu’est-ce qu’on a au programme ?

Le programme de la nuit :

1h : Wizards – Hornets

1h : Sixers – Pelicans

1h30 : Knicks – Magic

1h30 : Cavaliers – Wolves

2h : Thunder – Heat

2h : Grizzlies – Hawks

4h : Blazers – Rockets

4h : Lakers – Bucks

Le match à ne pas rater : Lakers – Bucks

L’opposition entre Cavaliers et Wolves promet d’envoyer du bois mais la blessure de Karl Anthony-Towns et le back-to-back vont rendre l’affaire compliquée pour Minny. Thunder – Heat, ça se regarde grave aussi, même si les absences se font nombreuses pour les Floridiens. On va donc plutôt se concentrer sur le duel entre Lakers et Bucks : un affrontement entre capitaines de All-Star Game, ça ne se loupe pas !

D’un côté, la team de Giannis Antetokounmpo – qui commençait à faire peur – s’est fait surprendre par Golden State avant-hier. Face à eux, les Lakers de LeBron James qui n’ont plus trop le droit à l’erreur s’ils veulent aborder la post-season dans de bonnes conditions. On rappelle que les Angelinos ne sont qu’à la dixième place de la Conférence Ouest. À noter l’absence de Khris Middleton, encore blessé, mais Dame D.O.L.L.A. sera là pour dépasser une bonne fois pour toutes Reggie Miller. Côté Lakers, on espère que LeBron – officiellement incertain – sera bien en tenue.

Le match dans le match ? Mine de rien c’est pas si souvent qu’on a pu voir Giannis et Anthony Davis s’emboucaner, il ne faut pas en rater une miette. Deux défenseurs all-time qui peuvent aussi en planter 40 ? Y’a de l’action à prévoir dans les raquettes de la Crypto.com Arena ce soir, surtout si Brolo décide de s’en mêler.

Mais aussi…

Les Hornets se déplacent à Washington … … … non sans déconner, vous allez quand même pas regarder ce truc ?

Les Pelicans en forme ont l’occasion de confirmer leur bonne dynamique en se farcissant les Sixers encore privés de leurs deux All-Stars.

Knicks – Magic, oh il promet ce match pour l’avantage du terrain au premier tour des Playoffs ! BEAUCOUP d’absents chez les Knicks mais les New-yorkais vendront leur peau chèrement.

Sur le papier, ce Cavaliers – Wolves c’est le plus gros match de la soirée entre deux poids lourds de la saison. Towns absent, on va peut-être avoir droit à un Ant-Man (questionable) en roue libre !

Thunder – Heat à surveiller de très près avec deux équipes à la grosse dynamique.

Blazers – Rockets, match entre équipes du ventre mou de l’Ouest, on vous en voudra pas de le louper.

Les Français de la nuit :