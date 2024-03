Il faisait partie des joueurs qu’on attendait à leur meilleur niveau lors de l’énorme choc opposant Denver à Boston la nuit dernière. Au lieu de ça, Jayson Tatum est passé à côté. Manquant cruellement d’impact et ratant un shoot décisif en fin de match, JT a donné à manger à ceux qui doutent de sa capacité à briller dans les grands moments.

On est dans la dernière minute du match Nuggets – Celtics. Alors que Denver ne mène plus que 111-109 après un coup de chaud de Jrue Holiday, Jaylen Brown force une interception et provoque une contre-attaque. Contre-attaque qui se termine par un shoot grand ouvert de Jayson Tatum dans le corner, juste devant le banc des Nuggets.

Tatum, timide pendant tout le match, a l’occasion de marquer le panier le plus important de la rencontre. Résultat ? Une grosse briquasse. Boston ne s’en remettra pas.

Ouch pic.twitter.com/YQQrg7aqUV

— Bill Simmons (@BillSimmons) March 8, 2024

S’il y a bien une action qui symbolise le “soir sans” de Jayson Tatum, c’est celle-ci.

Quelques jours après avoir participé à l’effondrement des Celtics dans le quatrième quart-temps à Cleveland, JT a terminé le match face aux Nuggets avec seulement 15 points au compteur, à un petit 5/13 au tir, seulement 4 lancers-francs tentés, et 5 pertes de balle pour 8 passes décisives. Pour un joueur qui se dit prêt à être “le visage de la NBA”, ça pique. Non seulement les stats ne sont pas dignes d’un candidat MVP mais encore plus que les chiffres, c’est surtout le manque d’impact de Jayson Tatum qui était frustrant.

Au cœur de l’exceptionnel collectif des Celtics, Tatum a appris au fil des saisons et surtout cette année à moins forcer, à plus faire jouer ses copains quand il est particulièrement visé par la défense adverse. En soi c’est une bonne chose, un signe de maturité… sauf quand il oublie qu’il reste le meilleur joueur de la meilleure équipe NBA. Et qu’il y a des moments où ce statut implique de prendre les choses en main. Lors des 48 minutes hier soir, Tatum a souvent été invisible pendant que Nikola Jokic éclaboussait la rencontre de son talent. Comme l’a dit l’ancien Celtic Kendrick Perkins, “l’un est un MVP, l’autre c’est un gars qui reçoit juste quelques votes”.

Pour les détracteurs de JT, c’est une nouvelle preuve que la star des Celtics n’a pas ce qu’il faut pour briller dans les plus grands moments.

“C’était une semaine compliquée pour Jayson Tatum. Il y a d’abord eu ce money-time à Cleveland, où le lendemain tout le monde a remis en avant ses stats dans le clutch en disant, ‘Oh wow, en fait il est l’un des pires joueurs dans le clutch de toute la NBA parmi les stars, il ne shoote qu’à 35%’. […] Et puis il y a eu le match d’hier soir, il a disparu et a raté le shoot le plus important du match.” – Bill Simmons (analyste The Ringer et grand fan de Boston)

Jayson Tatum, entre tops et flops

En l’espace de quasiment sept saisons, et à seulement 26 ans, Jayson Tatum a déjà connu plus de matchs à enjeu que beaucoup de joueurs NBA dans toute leur carrière. Il n’a jamais raté les Playoffs depuis son arrivée dans la Grande Ligue en 2017, il a joué quatre Finales de Conférence Est, ainsi qu’une Finale NBA. Ce succès rapide a forcément mis la lumière sur l’énorme talent du bonhomme, mais aussi ses trous d’air quand ils apparaissent.

Ses Finales NBA ratées face aux Warriors en 2022, associées à plusieurs éliminations des Celtics en Playoffs, participent aujourd’hui aux doutes que certains peuvent avoir sur la capacité de Tatum à step-up dans les grands matchs.

Pourtant, Tatum a sorti quelques-unes de ses plus grandes performances en carrière dans des matchs à élimination directe en Playoffs :

29 points – 12 rebonds – 7 passes , Game 7 de demi-finale de conférence face aux Raptors en 2020

, Game 7 de demi-finale de conférence face aux Raptors en 2020 46 points – 9 rebonds – 4 passes , Game 6 de demi-finale de conférence à Milwaukee en 2022

, Game 6 de demi-finale de conférence à Milwaukee en 2022 26 points – 10 rebonds – 6 passes , Game 7 de finale de conférence à Miami en 2022

, Game 7 de finale de conférence à Miami en 2022 51 points – 13 rebonds – 5 passes, Game 7 de demi-finale de conférence contre Philadelphie en 2023

Jayson Tatum vs Philadelphia 76ers

51 PTS (Game 7 NBA record)

13 REB

5 AST

2 STL

17/28 FG

6/10 3P

11/14 FT

+33 in 41 minutes.#Celtics W.#BleedGreen #NBA #NBAPlayoffs pic.twitter.com/jNjmR475Fc

— A Walking Highlight (@11AWH) May 14, 2023

Des matchs absolument immenses de la part de JT, mais chacune de ces perfs a été suivie par une déception, individuelle et/ou collective : l’élimination contre Miami en 2020, les Finales perdues de 2022, la défaite contre le Heat lors du Game 7 il y a quelques mois (avec un Tatum à seulement 14 points et touché à la cheville).

Tant que Tatum n’arrivera pas au bout en étant la raison numéro 1 du succès des Celtics sur la plus grande scène, les doutes continueront d’être là. Qu’il le veuille ou non.

“Ce qu’on voulait voir de Jayson Tatum hier (face aux Nuggets), c’est ce grand moment contre les champions en titre. Car Boston veut aller au titre, ils veulent cette 18e bannière et que Jayson Tatum montre la voie. Au lieu de ça, on a vu un gars qui a galéré dans le quatrième quart-temps, et qui a pris seulement 13 tirs dans le match.” – Chiney Ogwumike (ESPN)

Peut-on faire confiance à Tatum dans les grands moments ?

La question est plus que jamais d’actualité, non seulement parce que Tatum a foiré son rendez-vous d’hier mais surtout parce qu’on attend les Celtics – meilleur bilan de la Ligue – de retour en Finales NBA cette saison. Possiblement face aux Nuggets.

En janvier dernier, face à Denver et dans la toute première défaite des Celtics à la maison cette saison, Jayson Tatum avait déjà été en dessous de ses standards avec 22 points à 9/24 au tir et un gros raté au moment du shoot de l’égalisation. Il y a aussi eu d’autres petits trous d’air, comme lorsque Boston s’est écroulé à Golden State en décembre dernier, ce qui a ravivé pas mal de mauvais souvenirs concernant JT.

Donc clairement, Jayson Tatum a des bouches à fermer. Et des démons à abattre.

Mais il n’est pas la première star à devoir balayer des doutes sur sa capacité à briller dans les grands moments. D’autres sont passés par là, et Jay a le talent pour mettre tout le monde d’accord. Il existe un scénario dans lequel JT termine les prochains Playoffs avec le trophée de champion dans une main et celui de MVP des Finales dans l’autre.

À lui de le concrétiser pour enfin faire l’unanimité.