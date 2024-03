Alexandre Sarr a fait ses débuts en Playoffs NBL

Premier match remporté pour Alexandre Sarr et ses Perth Wildcats face aux Tasmania JackJumpers. 9 points à 3/4 aux tirs, 2 rebonds et 3 contres pour le pivot français en seulement 13 minutes jouées. Et avec la victoire, s’il vous plaît.

Oscillant entre première et seconde place dans les mock drafts pour la NBA Draft de cette année, le pivot français de 2m16 a réussi à produire avec peu de temps de jeu. 2 lancers rentrés et 3 paniers marqués, à coups de gros dunks ! Cette série au meilleur des trois matchs est directement qualificative pour la finale qui aura lieu face au vainqueur de la série opposant Melbourne United aux Hawks d’Illawarra (1-0). Le match deux de ces demi-finales aura lieu lundi pour Alexandre et les siens.

On espère qu’Alexandre Sarr profitera de ces dernières occasions pour montrer aux scouts NBA à quel point il est un monstre de talent. En plus de son don pour la protection de cercle et ses qualités athlétiques rares pour son gabarit, on a pu voir cette saison qu’Alexandre avait bien bossé sur son tir de loin et son aisance balle en main.

En attendant la suite, on se remet les highlights de son match complètement dingue où il avait terrorisé la raquette du G-League Ignite en septembre dernier.



Source texte : NBL