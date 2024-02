Aux côtés de Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr est un autre Français qui fait partie des favoris pour être sélectionné très haut lors de la Draft NBA 2024. Et sa dernière performance de saison régulière, dans le championnat NBL, n’a fait que confirmer cela.

De retour de blessure fin janvier, Alexandre Sarr n’a pas pris beaucoup de temps pour retrouver la forme.

Après une perf’ à 18 points et 5 contres puis un double-double le 10 février (14 points, 12 rebonds), la pépite française a bouclé sa saison régulière avec un match bien rempli en Tasmanie : 17 points, 4 rebonds, 2 passes, 2 contres, 1 interception en seulement 21 minutes. Autant dire que le garçon a été plutôt productif.

Son talent pour protéger le cercle, sa belle mobilité pour un intérieur de 2m16, sa capacité à porter la balle, ses qualités de finisseur et même de passeur ont encore une fois été à l’œuvre, le tout devant les scouts NBA qui étaient venus en nombre pour l’observer. De quoi solidifier sa place parmi les prospects les plus prometteurs et intrigants de sa cuvée de draft.

A significant audience of NBA executives in Tasmania came to watch Alex Sarr in Perth's regular season finale. 17 points, 4 rebounds, 2 assists, 2 blocks in 21 minutes for the projected No. 2 pick. pic.twitter.com/n0aduxILQf

— Jonathan Givony (@DraftExpress) February 18, 2024

Alexandre Sarr monte en puissance au meilleur moment s’il veut être appelé parmi les premiers par le boss de la NBA Adam Silver dans quelques mois. Mais pour ça, il devra surtout montrer son meilleur visage lors des Playoffs NBL, qui commenceront le 28 février prochain.

Pour rappel, Alex Sarr évolue aux Perth Wildcats, deuxième meilleure équipe de saison régulière cette année. L’intérieur français est ainsi d’ores et déjà assuré de jouer les demi-finales des Playoffs*, et plus si affinités. Un titre couronnerait une belle campagne pour le Frenchie, qui a par ailleurs fini sur le podium du Next Generation Award, trophée qui récompense les meilleurs joueurs NBL de moins de 25 ans.

*le Top 2 de NBL est directement qualifié pour le dernier carré, les équipes 3-6 se disputent les deux dernières places dans un tournoi type play-in.

Sources texte : ESPN, NBL