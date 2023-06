Les 5 meilleures performances de Victor Wembanyama cette saison

Victor Wembanyama dans le championnat français, c’est terminé. Vic et ses centimètres par centaines s’en vont maintenant régaler les États-Unis. Néanmoins, en une saison en tant que boss des Metropolitans 92, le prospect le plus attendu de l’année aura trouvé le temps de nous impressionner à maintes et maintes reprises.

5 – Roland-Garros

Les Finales du Championnat de France 2023 resteront sûrement en travers de la gorge du futur numéro 1 de la Draft, mais il ne s’y est pas non plus arrêté pour faire de la figuration. Après deux perfs timides dans la Principauté, les Metropolitans 92 et leur leader remontent à Paris pour jouer sur le Court Philippe-Chatrier de Roland-Garros. Déjà, c’est la classe, et en plus le match vaudra le détour. Dans une rencontre enfin accrochée, les Mets s’arrachent et Wembanyama sort une perf” à 22 points, 7 rebonds et 4 contres sur la plus haute scène du basket français. Très impactant des deux côtés du terrain, qui sait ce que ces Finales auraient donné si on avait vu ce Victor dès le match 1 ? On est presque déçu, voilà le niveau d’exigence fixé pour un gamin de 19 ans avec un titre en jeu. Flippant.

4 – Retour aux sources

Pas sa plus gros perf’ de la saison, regardez ce qu’il doit faire pour nous impressionner maintenant, mais peut-être la plus symbolique. Le 9 mai 2023, Victor Wembanyama joue son dernier match au Palais des sports Maurice Thorez de Nanterre, qui l’a vu faire ses premiers pas chez les pros. Un petit 6/18 au tir mais tout de même 25 points, 17 rebonds et 4 contres, la victoire, et un gros moment d’émotion. Une fois le match terminé, l’ALIEN des Mets prend la direction du kop nanterrien pour un gros câlin général. Le public profite une dernière fois de l’enfant du club, Wemby lâche sa larme, quelques semaines avant de rejoindre la cour des grands. C’est ça le passage à l’âge adulte ?

3 – Cholet

Après les avoir découverts brièvement avec l’ASVEL l’année passée, Victor fait ses débuts en tant que leader dans les Playoffs 2023. Le premier affrontement est face à Cholet, un adversaire à la portée de Wemby et des Mets. Et la ligne de stats du prodige confirme ce dernier point : 22/10/6 à 9/17 au tir et 1/2 derrière l’arc. Dunks et fadeaways à mi-distance ont construit un succès 93 à 80, une petite victoire tranquille pour se mettre en rythme dans cette postseason. Seule ombre au tableau, 7 pertes de balle qui font tache sur la feuille de stats.

2 – Limoges

De Las Vegas à Limoges, la transition est violente, mais c’est toujours le même Victor. 33 points, 12 rebonds, 4 passes et 3 contres, on appelle ça la Wembanyamance. La saison vient à peine de débuter, les Mets ne jouent pas contre un mastodonte de la Betclic Élite, mais Vic nous sort son premier gros carton de l’exercice 2022-23. On s’y est vite habitué, mais il n’est cependant jamais remonté à de telles hauteurs au scoring. 10/17 au tir dont 3/8 du parking, paye ton efficacité. Alors quand en plus le n°1 de Boulogne se met en mode aspirateur au rebond, il n’y a plus rien à faire. Score final 78-69, Victor est impliqué au scoring ou à la passe dans plus de la moitié des points de son équipe. Emballé c’est pesé.

1 – Very Good Trip

On voit bien Totor faire une carrière en double-double, alors on a décidé de commencer le Top 5 par une double perf : 5 et 6 octobre 2022, enchaînement de masterclass en direct depuis Las Vegas. En face ? La G-League Ignite Team de Scoot Henderson, à cet instant connu comme le seul potentiel rival de Wemby dans la course au sommet de la draft. Un back-to-back à 36,5 points de moyenne pour la grande perche avec un à 7/11 à 3-points dans le premier affrontement. Du scoring, des rebonds et 9 contres sur les deux matchs : le Français a offert sa panoplie complète au faible public présent dans le Nevada. On le connaissait en France, cette mini tournée américaine fut son acte de naissance à l’international. La hype était déjà forte, elle a explosé, et plus rien ne sera jamais pareil pour l’intérieur des Mets.

Voilà, avant de rejoindre le pays de l’Oncle Sam, Victor Wembanyama n’a pas oublié de rendre à la mère patrie ce qu’elle lui a donné, c’est-à-dire une bonne dose de talent. Ne pleurez pas parce que c’est fini, souriez parce que c’est arrivé. Allez, on range les violons, on en veut au moins autant aux States maintenant.