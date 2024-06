Nous sommes le 22 juin et la Draft NBA 2024 approche à grands pas. C’est donc le moment idéal pour se remémorer la fameuse Draft 2023. Il y a un an jour pour jour, Victor Wembanyama devenait le premier Français de l’histoire choisi en première position, et accessoirement le prospect le plus attendu depuis un certain LeBron James.

Le top 10

Victor Wembanyama (Spurs) Brandon Miller (Hornets) Scoot Henderson (Blazers) Amen Thompson (Rockets) Ausar Thompson (Pistons) Anthony Black (Magic) Bilal Coulibaly (Pacers, transféré aux Wizards) Jarace Walker (Wizards, transféré aux Pacers) Taylor Hendricks (Jazz) Cason Wallace (Mavericks, transférer au Thunder)

Il est tout simplement impossible de ne pas évoquer Victor Wembanyama lorsque l’on parle de la Draft NBA 2023. Et si vous trouvez qu’on force, figurez-vous que ce n’est que le début.

Son profil si singulier, son potentiel illimité et son mental conditionné pour le sport du haut niveau en ont fait un premier choix évident, le premier Français de l’histoire à être choisi si haut lors d’une Draft NBA. Il n’y avait qu’à voir la réaction euphorique de Peter J. Holt – ambassadeur des Spurs pour l’occasion – lorsqu’il a découvert que sa franchise choisirait en premier, pour comprendre qu’ils ont tiré le gros lot. “Tia mis le kimono ?” comme n’a probablement pas dit Adam Silver à Wemby, vêtu de son kimono vert foncé le jour J, lorsqu’il est monté sur l’estrade pour serrer la main du commissionner. Victor Wembanyama a évidemment ému la planète basket en France aux côtés de son frère Oscar et sa sœur Eve, en larmes après cette sélection, réalisant que ce rêve va bel et bien devenir réalité. La suite n’a été qu’une succession de dingueries statistiques et athlétiques tout au long de la saison, confirmant ce consensus. Victor Wembanyama n’en est qu’à l’aube de sa carrière, et le futur s’annonce beaucoup trop terrifiant.

Mais Wemby n’est pas le seul tricolore à avoir fait notre fierté en ce 22 juin 2023.

Bilal Coulibaly, plutôt attendu en fin de loterie, est appelé dès le 7è choix par Adam Silver. Sélectionné par les Pacers, il sera immédiatement envoyé à Washington en échange de Jarace Walker, choisi juste après. BC représente l’une des rares éclaircies dans le marasme de Washington. Sa défense et sa hargne en ayant fait un élément central de la reconstruction, et sa blessure au poignet en fin de saison ayant rendu cette dernière bien moins intéressante. Rayan Rupert et Sidy Cissoko, choisis en 43è et 44è position par les Blazers et les Spurs, ont joué de façon plus sporadique mais ont quand même eu leur chance et on devrait les revoir à l’œuvre l’an prochain. Big up également à notre voisin belge Toumani Camara, choisi en 52è position et auteur d’une belle saison individuelle à Portland, lors de laquelle il s’est montré des deux côtés du terrain et s’est affirmé comme un bon gros steal. Là aussi, à suivre !

Victor Wembanyama x Bilal Coulibaly.

"Eh c'est une dinguerie !"

🤝❤️🇫🇷pic.twitter.com/91CIIG7EXd

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 23, 2023

Parmi les bonnes pioches de cette Draft 2023, on se doit de mentionner Brandon Miller, second choix décrié le jour de la Draft mais qui a fait taire les critiques sous le maillot des Hornets, lui qui est déjà l’un des fers de lance de l’attaque de Charlotte grâce à son shoot. Scoot Henderson (Blazers) a connu plus de difficultés mais n’en reste pas moins un potentiel fou dans cette Ligue, qui ne devrait pas tarder à éclore. Les jumeaux Thompson ont prouvé que leur adaptation de l’Overtime Elite à la NBA ne devrait pas trop poser de problèmes, et Cason Wallace a parfaitement trouvé sa place dans le young core du Thunder, pourtant très dense. On peut également nommer Brandin Podziemski et Trayce Jackson-Davis (Warriors), Jaime Jaquez Jr. (Heat), GG Jackson (Grizzlies), Keyonte George (Jazz), Cam Whitmore (Rockets), Jordan Hawkins (Pelicans) et surtout Dereck Lively II, finaliste NBA en titre avec les Mavs, qui ont déjà des rôles bien définis dans leur franchise respective en contribuant dès leur première saison dans le grand bain.

Toutefois, il y a aussi certains joueurs qui n’ont pas encore eu véritablement l’occasion de s’exprimer, dont plusieurs lottery picks, qui sont restés en couveuse. On pense notamment à Anthony Black, 6è choix, qui aurait encore moins joué sous le maillot du Magic sans les pépins physiques de Markelle Fultz. Son coéquipier Jett Howard, 11è choix surprise, a lui enchaîné les allers-retours en G-League. Jarace Walker, 8è choix, a connu un sort similaire aux Pacers (contrairement à Ben Sheppard qui s’est lui illustré) et a été cantonné au banc une bonne partie de la saison et pendant les Playoffs. Tout comme Taylor Hendricks, choisi juste après, qui a tout de même vu le parquet un peu plus souvent en seconde partie de saison avec le Jazz. Les apparitions de Gradey Dick, 13è choix à Toronto, ont également été irrégulières, le canardeur ayant dû attendre sa chance. Tous ces joueurs ont appris dans l’ombre et devraient avoir plus d’opportunités de se montrer pendant la saison à venir.

Cette Draft NBA 2023 est un événement qui fera date dans l’histoire du basket français, Victor Wembanyama étant à jamais le premier joueur tricolore choisi en première position lors d’une Draft. L’édition 2024 a de grandes chances de connaître pareille issue avec Alex Sarr et Zaccharie Risacher. Reste à savoir qui sera l’heureux élu pour rejoindre les Hawks et si le Top 2 de cette Draft 2024 sera 100% tricolore, car ça aussi ce serait une première.