À seulement 18 piges, Carlton Carrington est l’un des joueurs les plus jeunes de la Draft NBA 2024. Mais il est aussi un gros scoreur et un prospect montrant déjà une belle polyvalence ainsi qu’un potentiel intéressant des deux côtés du terrain. Cette combinaison devrait lui permettre d’être sélectionné peu après les lottery picks. Allez, on vous présente le profil de celui qu’on surnomme “Bub”.

Son profil en un coup d’œil :

Âge : 18 ans

18 ans Poste : meneur / arrière

meneur / arrière Équipe : Pittsburgh (NCAA)

Pittsburgh (NCAA) Taille : 1m96

1m96 Poids : 86 kilos

86 kilos Envergure : 2m03

: 2m03 Statistiques 2023-24 : 13,8 points à 41,2% au tir, 5,2 rebonds, 4,1 passes, 0,6 interception (33,2 minutes de moyenne en 33 matchs)

: 13,8 points à 41,2% au tir, 5,2 rebonds, 4,1 passes, 0,6 interception (33,2 minutes de moyenne en 33 matchs) Comparaison NBA : du Tyler Herro, du Spencer Dinwiddie, Immanuel Quickley en plus grand

: du Tyler Herro, du Spencer Dinwiddie, Immanuel Quickley en plus grand Prévision TrashTalk : autour du pick 20 à la Draft NBA 2024

Son parcours

En dehors de Carmelo Anthony et quelques autres (Muggsy Bogues, Sam Cassell, Rudy Gay), ils ne sont pas nombreux à avoir mis la lumière sur la scène basket de la ville de Baltimore. Carlton Carrington espère être le dernier. Cousin éloigné de Rudy Gay, Carrington est né dans la ville du Maryland et a commencé à se faire un nom durant ses belles années lycée à Saint Frances (Baltimore). Carlton s’est aussi révélé en EYBL, tournoi réputé qui réunit les meilleurs lycéens, sous les couleurs de la Team… Melo évidemment (Baltimore represent !).

Carlton “Bub” Carrington a ensuite rejoint l’université de Pittsburgh en NCAA. Il n’a pas mis longtemps pour marquer les esprits. Durant son tout premier match avec les Panthers, Carrington a lâché un triple-double (18 points, 12 rebonds, 10 passes) face à North Carolina A&T. Une performance inédite pour un freshman, et une première au sein de l’université de Pitt depuis 1998.

Unreal college debut for former St. Frances Academy standout Carlton Carrington.

– 18 points

– 12 rebounds

– 10 assists

In his first game with the program, the Baltimore native records Pitt’s first triple-double since 1998. Incredible. pic.twitter.com/Su0I3WfLnY

— Rocco DiSangro (@RoccoDiSangro) November 7, 2023

Fortement responsabilisé dès sa première saison à Pittsburgh, le tout dans une Atlantic Coast Conference toujours relevée, Carlton Carrington a logiquement connu des hauts et des bas mais a tout de même réussi à se montrer productif. “Bub” a notamment brillé contre North Carolina dans son dernier match NCAA (demi-finale du tournoi de conférence), avec 24 points, 5 rebonds et 3 passes au compteur.

Ses points forts

Capacité à se créer son tir

Capacité à faire jouer les autres

Potentiel défensif + polyvalence

Âge

Malgré une efficacité globale au tir qui laisse à désirer sur sa saison NCAA (41%, 32% à 3-points), Carlton Carrington possède une vraie capacité à se créer son propre tir. Il a les qualités d’un scoreur naturel dans le périmètre, il n’a pas forcément besoin des autres pour aller chercher ses paniers, et sait trouver ses spots (notamment à mi-distance). Carrington n’a pas peur non plus de dégainer à 3-points, avec plus ou moins de réussite.

Ses qualités de scoreur dans le périmètre sont accompagnées par une capacité certaine à faire jouer les autres. Possédant une taille assez grande pour un guard, il lit plutôt bien le jeu : pick-and-roll, pick-and-pop, capacité à ressortir la balle correctement… Carrington a montré un potentiel intéressant de playmaker en tant que freshman. S’il doit encore progresser dans ses prises de décision, il y a une base solide sur laquelle travailler.

Avec son 1m96 et une envergure à 2m03, Carlton Carrington a aussi ce qu’il faut pour gêner les arrières adverses. C’est ce qu’il a fait à l’échelle NCAA, montrant globalement une belle activité défensive même si ça ne se traduit pas forcément dans les chiffres (0,6 interception, 0,2 contre). Vous ajoutez à ça une bonne présence au rebond et ça donne un prospect plutôt polyvalent dans l’ensemble.

Un prospect polyvalent qui possède une belle marge de progression du haut de ses 18 ans, lui qui est l’un des joueurs les plus jeunes de la cuvée de Draft 2024.

Good look at the shot-making, pick and roll playmaking and versatility of Bub Carrington in Pitt's narrow ACC tournament loss to North Carolina. 24 points (4/8 3P) for the 18-year old freshman. pic.twitter.com/DGRxVZAa3F

— Jonathan Givony (@DraftExpress) March 16, 2024

Ses points faibles

Finition près du cercle

Profil athlétique

Doit prendre du coffre

Si Carlton Carrington est un vrai shotmaker, c’est beaucoup plus compliqué quand il s’agit de pénétrer dans la raquette et finir au cercle. Carrington n’est en effet pas le genre de guard qui va mettre une grosse pression sur les défenses adverses. Il pénètre peu et galère pas mal pour finir au cercle les rares fois où il parvient à se rapprocher de l’arceau.

Cela s’explique notamment par ses limites sur le plan athlétique. “Bub” Carrington n’est pas l’arrière le plus explosif de sa cuvée, ni le plus puissant. Dans une NBA qui est remplie d’extérieurs avec ce genre de qualités physiques, on peut se poser des questions sur son adaptation au plus haut niveau.

Cela vaut pour l’attaque mais aussi pour la défense. Son côté “long” peut lui permettre de défendre sur les postes 1-2 mais avec 86 kilos tout mouillé, il risque de souffrir à son entrée dans la Grande Ligue. Il doit ainsi prendre du coffre pour espérer gagner en impact et en polyvalence défensive.

Ce qui va faire la différence

Son potentiel défensif peut-il se traduire en NBA ?

Le profil offensif de Carlton Carrington est déjà bien défini. Il a des forces indiscutables mais aussi des faiblesses qui risquent d’être difficiles à combler au vu de ses limites athlétiques. Ce qui peut faire passer “Bub” d’un simple dynamiteur offensif à un basketteur complet des deux côtés du terrain, c’est la manière avec laquelle il va se développer en tant que défenseur. On l’a dit plus haut, il a théoriquement des outils pour s’illustrer en défense, mais doit gagner en puissance et en régularité pour vraiment avoir de l’impact au niveau NBA. Son rôle dans la Grande Ligue en dépend.

Projection NBA

Auteur d’un bon NBA Draft Combine et invité à la Green Room, Carlton Carrington semble destiné à sortir au premier tour, probablement autour de la place 20. À terme, il peut avoir un rôle de booster offensif en NBA, en sortie de banc voire en tant que titulaire. Polyvalent et possédant la tête sur les épaules, “Bub” a de quoi séduire plusieurs franchises en cette fin du mois de juin, que ce soit pour de la production immédiate ou sur le long terme.