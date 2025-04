Il n’y avait que deux petits matchs en NBA cette nuit, finale de la March Madness oblige. Et si c’est Florida qui a raflé la mise chez les universitaires, ce sont les Kings et le Heat qui ont fait le taf chez les grands. On vous résume tout ça !

Les résultats de la nuit

Pistons – Kings : 117-127 (les stats)

– Kings : 117-127 (les stats) Heat – Sixers : 117-105 (les stats)

Ce qu’il faut retenir

Cade Cunningham a encore été fantastique pour les Pistons (35 points à 13/21).

Mais les Kings ont lâché un énorme comeback pour l’emporter dans le Michigan, 24h après avoir gagné à Cleveland.

Comme la veille, le Big Three des Kings a été fantastique. Zach LaVine a tabassé le premier et (surtout) le dernier quart pour finir à 43 points, DeMar DeRozan en a rajouté 37, et Domantas Sabonis y est allé de son petit triple-double.

Les Kings mettent une option sur un premier match de play-in à la maison face aux Mavs, les Pistons se dirigent vers une sixième place et un premier tour face aux Knicks.

Le Heat a rajouté du soleil à la très belle nuit floridienne en battant des Sixers privés de leurs 145 meilleurs joueurs.

Kel’el Ware a été énorme (19/17) et Duncan Robinson s’est cru en 2020 (5/6 du parking)

La nuit des Français

Ils ont regardé le basket à la télé, ça fait pas de mal de souffler un peu.

Le highlight de la nuit

Kings’ trio DOMINATES on the road.

👑 LaVine: 43 PTS (17 in 4Q), 8 3PM

👑 DeRozan: 37 PTS

👑 Sabonis: 19 PTS, 15 REB, 10 AST

They come back from 18 down to hold on to the West’s #9 seed! pic.twitter.com/akgpWe0xyX

— NBA (@NBA) April 8, 2025

Les classements NBA

Les résultats en TTFL

