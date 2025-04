Cette nuit à l’Alamodome de San Antonio, les Florida Gators ont remporté le troisième titre universitaire de leur histoire, battant Houston 65-63 après avoir été menés quasiment tout le match. Un hold-up parfait, et un scénario cruel pour les Cougars de Kelvin Sampson, qui pensaient enfin décrocher leur premier trophée en March Madness.

Sous les yeux de Victor Wembanyama, Hakeem Olajuwon ou encore Al Horford, les deux équipes se répondent en début de match. Houston domine la bataille intérieure en scorant près du cercle tout en enchaînant les rebonds offensifs sous l’impulsion de J’Wan Roberts (8 points, 8 rebonds, 3 contres). Du côté de Florida, on joue la transition dès que possible pour éviter de se retrouver en jeu demi-terrain contre la redoutable défense des Cougars.

En parlant de défense, Houston arrive très bien à contenir Walter Clayton Jr. en première mi-temps (0 point !) : prise à deux, pression haute, trap, aucune vraie position de shoot, le meneur star de Florida est à 0/4 au tir durant les 20 premières minutes. Il parvient tout de même à peser au playmaking (5 passes) mais c’est clairement le scénario rêvé pour les fans des Cougars.

Houston fait souvent la course en tête durant la première période, provoquant pas moins de neuf pertes de balle adverses avant la pause (9 à 2 aux turnovers). Mais alors que leur top scoreur L.J. Cryer peine à trouver son rythme, c’est le banc des Cougars qui step-up. Ja’Vier Francis score à l’intérieur et lâche un énorme poster, tandis que Mylik Wilson aide à créer un premier écart (29-21).

Dans le dur, Florida peut heureusement compter sur Will Richard, le seul joueur adroit dans ce match où les briques à 3-points s’enchaînent. Il plante quatre tirs primés en première période pour 14 points. De quoi permettre aux Gators de rester au contact de Houston malgré le manque d’impact de Walter Clayton Jr. (31-28 à la pause).

Si le momentum était en faveur de Florida pour finir la première mi-temps, il passe clairement du côté de Houston au retour des vestiaires. Le difference-maker ? L.J. Cryer, qui sort de sa boîte pour planter deux gros tirs à 3-points. Dans le même temps, les Gators enchaînent les fautes et sont gagnés par la frustration. Walter Clayton Jr., lui, n’arrive toujours pas à scorer. +12 pour les Cougars (42-30).

Houston a pris le contrôle mais Florida s’accroche. Plus que ça même, les Gators relancent complètement un match qui semblait basculer en faveur des Cougars. Sans Clayton Jr. assis sur le banc, ils passent un 8-0 à leur adversaire : Denzel Aberdeen, Alijah Martin et Thomas Haugh apportent tous leur contribution (45-42).

Comme un symbole, Houston connaît un trou d’air en attaque tout en enchaînant les fautes en défense. Ja’Vier Francis et Joseph Tugler – meilleur défenseur des Cougars – sont en foul trouble. Devinez qui en profite : Walter Clayton Jr., qui marque son premier panier du match à huit minutes de la fin pour remettre les deux équipes à égalité (48-48). Et si c’était le point de bascule ?

Les deux équipes élèvent leur niveau de jeu alors qu’on se rapproche du money-time. Ça se répond du tac au tac : Clayton marque un deuxième and-one consécutif et les Gators enchaînent les paniers à l’intérieur. Côté Houston, Emanuel Sharp prend les choses en main en attaque, avant un énorme putback de Francis. 60-57 pour les Cougars. Il reste un peu plus de trois minutes à jouer.

Trois minutes, c’est peu et une éternité à la fois. Clayton Jr. et Cryer prennent leur responsabilités mais aucune équipe n’arrive à prendre le contrôle. Au contraire, ça gâche des deux côtés et il faut aller chercher chaque point. À ce petit jeu-là, c’est Florida qui prend l’avantage aux lancers-francs. Alijah Martin est clutch sur la ligne tandis que son coéquipier Will Richard provoque un turnover crucial dans la dernière minute. Pour la première fois depuis le début de match, Florida est en tête (65-63) !

Il reste alors une vingtaine de secondes à Houston pour arracher la prolongation ou passer devant. L’heure de vérité, c’est maintenant.

Sur l’ultime possession, les Cougars cherchent l’ouverture mais les Gators sont partout. Le temps s’écoule et la balle termine dans les mains d’Emanuel Sharp. Ce dernier s’apprête à dégainer de loin pour la win, sauf qu’à ce moment-là Walter Clayton Jr. se précipite pour contester le tir. Le pauvre Sharp a les fils qui se touchent au pire moment et lâche la balle pendant qu’il est en l’air. Turnover pour Houston, Florida arrache le ballon, et le titre par la même occasion !

La March Madness dans toute sa splendeur.

Le MOP : Walter Clayton Jr.

Pendant longtemps, Walter Clayton Jr. était dans le dur. Celui qui a enchaîné les perfs XXL en cette March Madness 2025 n’a pas scoré le moindre point en première mi-temps, étouffé par la défense de Houston. Mais il a réussi à trouver son rythme en seconde, scorant 11 points tout en terminant avec 5 rebonds et 7 passes. C’est aussi Clayton Jr. qui a poussé Emanuel Sharp à la faute sur l’ultime possession, celle du titre !

Si Will Richard (18 points) a porté Florida au scoring durant la finale, Walter Clayton Jr. est récompensé pour l’ensemble de son œuvre lors du Final Four. Pour rappel, il avait inscrit 34 points en demi-finale contre Auburn, après une autre perf’ à 30 pions au tour précédent.

