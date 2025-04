Seulement deux petits matchs en NBA cette nuit. Alors le conseil de la rédaction de TrashTalk, c’est de dormir à poings fermés pour retrouver des forces avant la fin de semaine de folie et les Playoffs. Pour les rares courageux, voici le programme !

Le programme NBA du soir :

1h00 : Pistons – Kings

1h30 : Heat – Sixers

Le “choc” de la nuit : Pistons – Kings

Bon normalement, la vue de cette affiche vous pousse encore plus vers votre lit. Pas qu’elle soit complètement inintéressante, mais les enjeux ne sont pas spécialement élevés. Les Pistons peuvent se rapprocher de la cinquième place des Bucks en cas de victoire et viser un affrontement contre les Pacers et non les Knicks au premier tour. Les Kings sont presque assurés de terminer 9e ou 10e, la seule question est de savoir s’ils auront l’avantage du terrain face aux Mavericks ou non.

Sacramento est en back-to-back après une belle victoire à Cleveland. Cade Cunningham et ses coéquipiers doivent en profiter.

Mais aussi :

Le Heat n’a pas le droit à l’erreur face aux Philadelphia Sixers s’ils veulent espérer terminer dans le Top 8 de la Conférence Est.

Les Français en lice :

Guerschon Yabusele contre Miami

L’injury report du soir !