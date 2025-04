Noah Penda se présente officiellement à la Draft NBA 2025

Le prodige du Mans Sarthe Basket a passé le cap ! Noah Penda a, hier soir, officiellement déclaré qu’il se présenterait à la Draft NBA 2025. Il lui reste encore deux gros mois pour faire monter sa cote, étant actuellement annoncé entre la 25e et la 35e place de la cuvée à venir par les médias américains spécialisés.

Noah Penda, direction la NBA. Le jeune prospect du Mans Sarthe Basket a annoncé qu’il tenterait sa chance aux États-Unis, fin juin, afin de réaliser son rêve de rejoindre la plus grande ligue du monde. Annoncé entre la 27e place (Tankathon) et la 32e (ESPN) de la cuvée, il devra terminer en beauté la saison LNB avant de se projeter sur la suite de sa carrière. Le MSB se bat actuellement pour une place en Playoffs, notamment face à Saint-Quentin, équipe de Nolan Traoré.

⏳🙏🏽 pic.twitter.com/6UjRxGa2Bu

— Noah Penda (@noap3nda) April 8, 2025

Ailier puissant qui peut découper la défense avec aisance sur du jeu en percussion, Penda est aussi un profil qui sent bien le jeu. Capable de distribuer, et jamais avare d’efforts lorsqu’on lui demande de faire le déménageur au rebond, surtout en attaque. N’en reste pas mois qu’il doit encore travailler sur son tir à 3-points, car son 29,2% de réussite derrière l’arc pourra être un frein pour les scouts à l’heure de faire un choix. Excellent défenseur, il est l’un des meilleurs éléments de la cuvée en matière d’interceptions. Et pour n’importe quelle équipe NBA, c’est un point fort.

Reste à savoir jusqu’où le Mans ira cette saison, une campagne de Playoffs serait en effet un plus énorme pour Penda, notamment car la compétitivité y sera relevée et que le momentum autour de la Draft sera pleinement axé joueurs internationaux. Avec la saison universitaire tout juste terminée et l’actualité Draft encore à fond dans la NCAA, prolonger sa saison pour faire un maximum de bruit à l’heure où le basket international aura toute les faveurs des scouts est aujourd’hui presque un élément indispensable. D’autant plus quand on constate que Penda est projeté en fin de premier tour et qu’une hype tardive pourrait lui permettre de remonter fortement dans les mocks au meilleur moment.