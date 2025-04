Jaylen Wells a le poignet cassé mais va bien, après sa chute impressionnante

C’est l’une des images de la nuit, mais c’est aussi le genre d’action que l’on n’aime pas voir. Heureusement, après sa très lourde chute face aux Hornets, Jaylen Wells va bien. Il ne souffre “que” d’une fracture du poignet, ce qui n’était pas gagné d’avance étant donné la frayeur et les images impressionnantes.

Jaylen Wells ne terminera pas sa saison rookie, c’est confirmé. Le joueur des Grizzlies souffre d’une fracture au poignet, mais va bien pour ce qui est du reste de son corps. Shams Charania précise qu’il est capable de se mouvoir, après ce qui est apparu comme un gros choc à la tête lors de sa chute.

Prayers for Jaylen Wells 🙏❤️pic.twitter.com/w4xDJuGZVY

— Complex Sports (@ComplexSports) April 9, 2025

Pour le contexte, il reste une minute avant la mi-temps quand Wells tente un dunk en transition. Déséquilibré en l’air par KJ Simpson (rookie des Hornets), il tombe très lourdement et reste inerte. Immédiatement, le staff médical entre et le prend en charge, pour qu’il soit finalement évacué avec un brancard. Il est encore pris en charge à l’hôpital à l’heure où ces lignes sont écrites.

Memphis Grizzlies rookie Jaylen Wells is awake, alert and moving his extremities after being taken off court in a stretcher tonight in Charlotte, his agent Aman Dhesi tells ESPN. Wells has sustained a broken right wrist, Dhesi said, and will continue receiving medical care. pic.twitter.com/iw6CSO5deK

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 9, 2025

Sélectionné au 39e choix de la Draft 2024, Jaylen Wells réussissait jusqu’ici l’une des meilleures saisons rookies de la cuvée, s’offrant une place dans les classements pour le trophée de Rookie de l’Année tout au long de la saison. Le jeune des Grizzlies ne participera pas aux Playoffs ni à un éventuel Play-in, mais peut être fier de ce qu’il a accompli. Il ne reste plus qu’à prendre le temps de bien se rétablir, désormais.

Source : Shams Charania