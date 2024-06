Les Sparks de Los Angeles ont à peine digéré la nouvelle de la blessure de leur jeune star Cameron Brink, que le Liberty s’est chargé de maintenir leur tête sous l’eau. La dure loi de la jungle en WNBA.

Dans un match entre deux équipes aux bilans diamétralement opposés (4-13 pour les Sparks, 14-3 pour le Liberty), ce n’est pas tant le résultat qui importe, mais plutôt la manière.

En effet, cette nuit, les stars new-yorkaises ont appuyé là où ça fait mal face à la franchise californienne, dont la saison prend de plus en plus des allures de calvaire. Un gros run en fin de premier quart mais par la suite la furia s’est mise en route, avec un quatuor quasiment insaisissable du côté de l’équipe de Sandy Brondello. Jamais les Sparks n’auront lâché, c’est vrai, mais le Liberty avait clairement trop de qualités à faire valoir.

Breanna Stewart à vous en dégoûter une défense (et une attaque, avec 6 contres !), Sabrina Ionescu à la baguette et du parking, parfois de très loin, la trop puissante Jonquel Jones et la sniper de la soirée Kayla Thornton (6/7 à 3-points), carré d’as intouchable hier, sous les yeux de quasiment 14 000 fans au Barclays Center.

Breanna Stewart : 33 points à 12/19 au tir dont 3/9 du parking et 6/7 aux lancers, 3 rebonds, 7 passes, 3 steals et 6 contres

Sabrina Ionescu : 24 points à 9/17 au tir dont 4/6 du parking et 2/2 aux lancers, 6 rebonds et 9 passes

Au final une victoire tranquille, 98-88, un écart de dix points dû à la résilience des Sparks mais une différence de level clairement établie entre une équipe qui fait le deuil de l’absence de sa crack n°1 et une autre qui a la nette ambition de gagner le titre après sa finale perdue la saison passée. Allez, zou, envoyez les highlights !

