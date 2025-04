NBA Top 10 All-Time : les meilleurs surnoms

Nouvel épisode des NBA Top 10 All-Times et actuels de TrashTalk. Cette semaine, on se plonge dans l’histoire de la balle orange et de ses plus beaux sobriquets. Le classement des meilleurs surnoms du basket-ball par Alex et Bastien.

Les surnoms sont importants dans le monde du sport américain. Ils vous collent à la peau pour le reste de votre carrière ou de vos vies. Certains remplacent même des prénoms comme Earvin “Magic” Johnson, très probablement présent dans ce classement. Quels sont ceux qui collent le mieux à leurs joueurs, c’est ce que vont essayer de débriefer nos deux Hexperts ce lundi midi. N’hésitez pas à donner votre liste en commentaires !