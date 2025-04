Jamal Murray : un retour espéré pour les Playoffs, mais une blessure qui inquiète

Absent depuis le 26 mars dernier, Jamal Murray se fait attendre au sein du collectif des Nuggets. Un retour espéré pour la post-season, mais une blessure plus importante que prévu. Que se passe-t-il dans le Colorado ?

Nikola Jokic a beau être monstrueux, il lui manque son lieutenant et les résultats s’en ressentent. Jamal Murray a loupé les cinq derniers matchs des Nuggets pour une blessure aux ischios-jambiers, et alors qu’à cette période de la saison, beaucoup de joueurs restent sur la touche pour gratter du repos, le meneur de Denver semble, lui, réellement touché.

C’est Mike Malone qui a donné quelques updates sur son joueur avant le match des Nuggets face aux Pacers (défaite 120 – 125), et le moins que l’on puisse dire, c’est que les nouvelles ne sont pas des plus rassurantes :

“Jamal est blessé, ce n’est pas par précaution qu’il loupe des matchs, il est réellement blessé. […] Ça a été une blessure bizarre. C’était du day-to-day puis finalement c’est plus long. C’est forcément une grosse perte pour nous. […] En espérant qu’il puisse revenir pour les Playoffs”

Michael Malone on Jamal Murray: “Hopefully, he’s able to be back by (the playoffs).”

“This has been a weird one. It was day-to-day, day-to-day, then next thing you know, it’s not day-to-day.” pic.twitter.com/Y99E5oNldx

— DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) April 6, 2025

En effet, “sérénité” est loin d’être le maitre mot dans le Colorado. Ces blessures qui durent plus longtemps que prévu, c’est jamais vraiment bon signe, d’autant plus à l’aube des Playoffs et alors que ton équipe est en galère.

Depuis la blessure de leur meneur, Niko Jokic et ses coéquipiers sont en grande difficulté. Cinq matchs, une seule victoire, et c’était contre le Jazz donc est-ce que ça compte réellement ? Le pivot Serbe est pourtant à un niveau… les mots manquent pour le décrire tellement c’est all-time (40,2 points, 12,2 rebonds et 9,6 assists à presque 60% au tir et 42,5% à 3 points). Mais voilà, le supporting cast est trop limité en l’absence de sa deuxième option.

On va donc croiser les doigts bien fort pour un retour en forme du joueur canadien. Allez, une petite série contre les Lakers histoire qu’il vienne encore mettre un game-winner sur une jambe, et ça sera réglé.

Source texte : ESPN