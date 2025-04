Quand Karl-Anthony Towns est oublié par l’attaque des Knicks…

Dominés physiquement et rouillés en attaque, les Knicks ont perdu l’avantage du terrain contre les Pistons lors du Game 2 la nuit dernière. Parmi les gros questionnements après cette défaite : l’utilisation de Karl-Anthony Towns en deuxième mi-temps.

0 point, 0/3 au tir dont 0/1 à 3-points, 0/0 aux lancers-francs.

Non, ce ne sont pas les stats de Landry Shamet mais bien celles de Karl-Anthony Towns, en 19 minutes lors de la deuxième période du Game 2. Oui, Karl-Anthony Towns, le pivot qui a sorti une saison régulière à 24,4 points et 12,8 rebonds de moyenne, à plus de 52% au tir dont 42% à 3-points. Towns, l’homme qui a aidé les Knicks à avoir une Top 5 attaque cette année.

Pendant ce temps-là, Jalen Brunson a pris 16 tirs dont 9 lancers-francs. Mikal Bridges a lui tenté sa chance à 8 reprises. Bref, un déséquilibre total, qui a coûté cher aux Knicks.

Karl-Anthony Towns was asked about having 0 FGAs in 4th quarter of G2:

“Just trying to have the game do what it does, just executing what we talked about. Thought we got some great shots, some great looks, especially when we fought back in that game.” pic.twitter.com/Un6vcbW7qe

— Ian Begley (@IanBegley) April 22, 2025

Forcément, dans ce genre de scénario, on se demande à qui la faute. Est-ce la faute du coach Tom Thibodeau, incapable d’impliquer correctement KAT ? Est-ce la faute de Towns, qui doit se montrer plus agressif afin de peser dans les moments importants ?

Comme souvent, les torts sont partagés.

Depuis le début de la série, les Pistons ont décidé de mettre Tobias Harris en défense sur Karl-Anthony Towns, au lieu du pivot Jalen Duren (sur Josh Hart) qui peut avoir du mal à suivre KAT derrière la ligne à 3-points. En première mi-temps hier (et dans le Game 1 ce week-end), Towns a souvent profité de son avantage de taille pour sanctionner Harris et les Pistons dans la raquette, lui qui a scoré 10 points en 14 minutes à 5/8 au tir. Mais ensuite, plus rien.

“Je me contente d’exécuter ce qu’on nous demande de faire et d’essayer de faire de mon mieux à un niveau élevé”, a déclaré KAT après le match. Thibodeau a lui ajouté : “Il reçoit des ballons, il joue juste. S’il est pris à deux, je ne veux pas qu’il shoote au-dessus de trois joueurs. Cela n’a pas de sens.”

Des déclarations pas très convaincantes de part et d’autre, faut bien l’avouer.

Les Pistons ont certes réalisé un bon travail en aide quand KAT tentait d’attaquer Tobias Harris ou un autre défenseur plus petit que lui, mais ces tentatives se comptent sur les doigts d’une main. Et c’est bien là le problème. Possession après possession, on a vu Towns squatter derrière la ligne à 3-points ou dans le corner sans même voir le ballon, pendant que Jalen Brunson enchaînait les un-contre-un. On aurait bien aimé voir Thibs appeler des systèmes pour donner la balle à KAT. On aurait aimé aussi voir Towns prendre position au poste face à Harris et demander la gonfle. On n’a rien vu de tout ça.

Ce qu’on a vu, c’est une attaque des Knicks qui a complètement été sortie de sa zone de confort par la défense physique des Pistons, et qui a fini par se reposer beaucoup trop sur Brunson. Il n’y avait plus cette structure offensive, cette fluidité qui a caractérisé les Knicks offensivement en saison régulière. Ils étaient au contraire prévisibles et en manque de rythme collectif.

Résultat : défaite de New York, 1-1 dans la série, et pas mal de doutes pour les Knicks avant de s’envoler vers Detroit.

It’s baffling how little the Knicks use KAT. You have this 7-foot versatile offensive talent that can shoot, drive, pass, post. Yet you barely utilize him tonight. Didn’t score the entire second half. Thibs’ offense has zero imagination but Towns also needs to be more assertive. https://t.co/Rdr83AMuAK

— Kevin O’Connor (@KevinOConnorNBA) April 22, 2025