Pour décrocher leur quatrième victoire consécutive, Caitlin Clark et le Indiana Fever ont triomphé du Dream devant une foule inédite. Avec quelque 17 575 personnes pour garnir les travées de la State Farm Arena d’Atlanta, c’est un nouveau record d’affluence en Géorgie pour un match WNBA.

Quand Caitlin Clark s’échauffe dans une salle, difficile de savoir si elle est à domicile ou à l’extérieur en tendant simplement l’oreille. A l’université comme en WNBA, la meneuse fait chavirer les fans partout où elle passe. L’engouement relève du jamais-vu.

En amont de la rencontre entre le Dream et le Fever, la ville d’Atlanta réalise que les 3 500 places de la Gateway Center Arena ne suffisent pas face à la demande de billets. Tout le monde s’arrache une place, ce qui conduit les dirigeants à toquer à la porte de la State Farm Arena, salle bien plus imposante où jouent les Atlanta Hawks. 17 575 personnes sont finalement réunies pour l’événement, record de franchise battu.

Another sold out game 17,575 at State Farm Arena @IndianaFever & @AtlantaDream #wnba #feverrising pic.twitter.com/oDPVunZfvk

— LiveWire Sports Media (@LiveWireSports1) June 22, 2024

En rythme, Caitlin Clark n’a pas forcé pour livrer une nouvelle performance de haut niveau. En plus de 16 points, 4 rebonds et 7 passes décisives, sa belle adresse de 6/12 au tir dont 4/8 à 3-points témoigne de ses progrès dans la sélection de shoot depuis son arrivée en WNBA. Si la numéro 1 de la Draft 2024 n’a pas encore réglé ses problèmes de pertes de balle (7 hier soir), la recette est gagnante pour décrocher une quatrième victoire en autant de rencontres.

Pour son 17e match de la saison, Clark a par ailleurs passé la barre des 250 points et 100 passes décisives, établissant un nouveau record dans l’histoire de la WNBA. Il avait fallu 19 matchs à Sue Bird en 2002.

Caitlin Clark tonight

16 Points

4 Rebounds

7 Assists

6-12 FG

4-8 3P

Fever win AGAIN pic.twitter.com/IF8iRegMt3

— WNBA Rookie Watch (@WNBARookieWatch) June 22, 2024

En plus d’une Aliyah Boston parfaite au shoot (10 points, 10 rebonds, 5/5 au tir), NaLyssa Smith et Kelsey Mitchell ont combiné pour 39 points marqués dans la soirée tranquille du Fever. Mais au-delà de la série de victoires, Indiana enchaîne surtout son sixième succès sur les huit dernières rencontres, et se rapproche petit à petit d’un bilan à l’équilibre (7-10).

Dimanche, Clark & co retrouvent Angel Reese et le Sky à Chicago. Selon ESPN, les places sont à un prix moyen de 358 dollars, record depuis plus d’une décennie en WNBA. Cerise sur le gâteau, le match est à 22h heure française.

Source texte : ESPN