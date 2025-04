Mavericks : un retour en janvier 2026 pour Kyrie Irving ?

Victime d’une rupture d’un ligament croisé du genou le 3 mars, Kyrie Irving ne jouera plus cette saison et manquera le début de la suivante. Mais les Mavs espèrent le revoir en pleine forme début 2026.

C’est l’insider Shams Charania (ESPN) qui a lâché la dernière update sur l’état de santé de Kyrie Irving :

“Les Mavericks s’attendent à ce que Kyrie Irving joue une bonne partie de la saison prochaine. Il y a de l’optimisme concernant un retour au mois de janvier prochain.”

La durée de rééducation suite à une rupture des croisés peut beaucoup varier selon les joueurs. On sait que Kyrie Irving a eu des bobos au genou par le passé, et on sait aussi qu’il a 33 ans aujourd’hui. Si l’on en croit les Mavs (pas facile en ce moment on vous l’accorde…), on part donc sur un processus de neuf à dix mois. On rappelle qu’Irving a été opéré le 26 mars dernier.

Pour espérer rejouer les premiers rôles dans la Conférence Ouest après le transfert de Luka Doncic, Dallas aura évidemment besoin d’un Kyrie Irving de retour en pleine forme. Uncle Drew cartonnait avant sa blessure (24,7 points, 4,8 rebonds, 4,6 passes par match cette saison, 47,3% au tir dont 40,1% à 3-points et 91,6% aux lancers-francs), reste à voir s’il sera le même en 2026.

En tout cas, les Mavs y croient mais en même temps ils n’ont pas trop le choix vu le m*rdier dans lequel ils se sont fourrés avec le trade de Luka. C’est leur seul véritable espoir pour redevenir compétitif. Le manager Nico Harrison devrait ainsi aller au bout de son idée (pourrie), et offrir une prolongation de contrat de trois ans à Kyrie cet été.

Les Mavs veulent “win now”, ne l’oublions pas !

