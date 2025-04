Battus très largement par le Heat au Play-in tournament (90-109), les Bulls de Chicago partent direction Cancun. On pourrait dire que c’était attendu, mais pour une fois, les Taureaux étaient en droit d’espérer un petit peu plus. Petit coup d’œil dans le rétro sur la saison 2024-25.

Peut-être qu’on n’a jamais vu une saison représenter aussi bien l’état d’une franchise. Cette année commençait avec un objectif très clair : tirer un trait sur le projet actuel des Bulls pour entamer une reconstruction plus saine.

Et c’était bien parti. DeMar DeRozan avait déjà fait ses valises pour Sacramento durant l’été dans un trade à trois équipes, ville dans laquelle il sera rejoint quelques mois plus tard par Zach LaVine, lui aussi transféré chez les Kings. Plus que Vucevic et c’est bon en fait, et puis avec ces transferts, la franchise de l’Illinois a dû récupérer de la grosse contrepartie… pas vrai ?… ils en ont récupéré hein. ?

Et c’est là que l’identité Bulls repointe le bout de son nez. Contre LaVine, DeRozan et même Caruso, échangé un peu plus tôt, Chicago n’a récupéré qu’UN SEUL premier tour de draft (qui est en réalité le leur) en plus de joueurs, certes sympa, mais qui ne changent pas non plus le paradigme de la franchise (Josh Giddey, Chris Duarte, Kevin Huerter, etc). On sait que maintenant, un premier tour de Draft c’est le prix pour s’offrir un génie du basketball (merci Nico Harrison pour toutes ces opportunités d’ironie), mais quand même, il y avait tellement mieux à faire.

Pourtant la Bulls Nation a quand même vibré sur cette deuxième partie de saison. Depuis fin février, les Taureaux ont un bilan de 17 victoires pour 8 défaites, top 6 de la ligue, avec une attaque de feu portée par un Coby White bouillantissime (deuxième meilleure attaque de la ligue sur cette période derrière OKC). Une fin de match historique contre les Lakers avec un tir de Josh Giddey du milieu de terrain, et si les Bulls faisaient un petit braquage au Play-in ?

C’est le Heat en face, l’occasion de conjurer le sort après avoir déjà perdu deux fois contre eux dans ces conditions, de vaincre les démons… eh bah non. Défaite bien lourde de quasi 20 points, dans un match où le suspense n’aura pas existé. Direction les vacances pour les joueurs de Chicago qui ont réussi à nous faire espérer avant de sombrer… du grand Bulls fashion finalement.