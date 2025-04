Les Kings se séparent de leur GM, Monte McNair !

Dans la foulée directe de l’élimination des Kings lors du Play-in face aux Mavericks, Monte McNair a présenté, d’un commun accord avec Sacramento, sa démission. Cinq ans de boulot chez les Rois, pour un titre de dirigeant de l’Année, une participation en Playoffs. Un bilan qui s’est vu terni ces deux dernières saisons, la faute à des recrutements mal sentis.

Monte McNair a beaucoup suscité d’espoirs chez les fans des Kings. Arrivé au coeur d’un enfer dont personne ne voulait et surtout ne voyait de manière d’en sortir, le désormais ex-GM de Sac-Town a abattu un gros boulot de gestion de son effectif et de son staff. Mike Brown recruté, une épopée magnifique en Playoffs après 16 ans de disette. Tous les voyants étaient pourtant au vert à la sortie de la saison 2022-23. Comme souvent, le GM est un premier fusible idéal pour amorcer de gros changements tout en préservant les joueurs.

Light the Beam is dead.

Quelle triste situation pour les Kings, et pour leurs fans qui donnent tout.

Il y a 2 ans la planète basket vibrait autour de Sacramento et leur retour dans l’élite NBA. C’était la folie, y’avait de l’espoir, une idée, une fondation sur laquelle… pic.twitter.com/1V6he4SSnS

Seulement, depuis, le ciel s’est assombri. La grande aventure des Playoffs n’a pas été réitérée, le roster s’est englué dans des problèmes de résultats qui ont provoqué le départ de De’Aaron Fox. Les recrutements de Zach LaVine et DeMar DeRozan n’ont pas eu l’impact espéré, et c’est une période de doute et de questions qui s’ouvre à nouveau à Sacramento. Tout est à refaire, avec de grosses décisions à prendre cet été. Dommage, car on s’est quand même bien amusé à regarder ces Kings de 2023.

