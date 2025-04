Les Mavs ont effacé tout espoir de Playoffs pour les Kings en les battant au Play-in, 106-120. Quand ta saison se termine contre la punchline de l’année (du siècle), ça donne une idée sur la qualité de cette dernière.

Plus de coach, plus de meneur star, pas de Playoffs et même plus de GM, un Grand Chelem de la lose est en cours à Sacramento, qui semble retrouver ses racines après une belle éclaircie il y a deux ans. Situation terrible pour une fanbase qui ne demande qu’à hurler pour son équipe, mais qui se retrouve plus souvent à pleurer devant les décisions de son front office.

Les Kings c’est la définition de “mid”, jamais trop bon pour espérer quelque chose, mais pas assez nul pour reconstruire complètement. En gros, la pire place que tu peux occuper en NBA. Aucune dynamique sur la saison, une série de victoires était forcément suivie de son équivalent en défaites pour un bilan final qui n’atteint même pas l’équilibre, 40 victoires pour 42 défaites.

Et comme si c’était pas assez, les Kings ont aussi lâché deux des artisans majeurs de leur retour au sommet en cours de route. Coach Mike Brown a été licencié très (trop) tôt dans la saison pour être remplacé par Doug Christie, tandis que De’Aaron Fox a demandé son transfert.

Il finira aux Spurs dans un trade à trois équipes où Sac-Town récupèrera principalement Zach LaVine et trois premiers tours de Draft, formant un ersatz des Bulls après s’être offert les services de DeMar DeRozan pendant l’été. Mais bon, ressembler aux Bulls quand ton objectif c’est de gagner des matchs, pas sûr qu’on soit sur l’idée du siècle.

Enfin voilà, fin d’une saison médiocre au possible pour les Kings, ça ne “Light The Beam” plus trop à Sacramento, ça va plutôt “Light The Beach”.