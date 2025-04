TJ Shorts (Paris Basket) nommé dans la All-EuroLeague Team !

Paris était iconique en 2024, Paris reste magique en 2025. Après une saison régulière époustouflante, TJ Shorts, le meneur du Paris Basket a été nommé ce midi dans l’équipe type de l’EuroLeague pour la saison 2024-25 !

Tout va beaucoup trop vite pour le Paris Basket.

Victoire en EuroCup la saison passée, quarts de finaliste de l’EuroLeague pour leur première participation à la plus prestigieuse des compétitions européennes (après le Lucky Luke de la fête de Noël de Saint-Rémy), et désormais TJ Shorts dans le cinq idéal de la compétition. Messieurs bravo, et quelque chose nous dit que vous n’avez pas fini de nous étonner.

All-EuroLeague First Team has been announced 🤩

🇺🇸 🇲🇰 TJ Shorts

🇧🇬 Sasha Vezenkov

🇺🇸 Nigel Hayes-Davis

🇺🇸 Kendrick Nunn

🇺🇸 Carsen Edwards

Which player do you think was left out? 🤔 pic.twitter.com/LE4zyciTL0

— BasketNews (@BasketNews_com) April 18, 2025



Aux côtés de l’incendiaire de l’Olympiakos Sasha Vezenkov, des deux anciens nullos de NBA Carsen Edwards et Kendrick Nunn ou encore du futur adversaire de Paris avec Fenerbahce Nigel Hayes-Davis, TJ Shorts ne dénote pas et voit là récompensé une saison exceptionnelle de constance et d’excellence. Meilleur passeur de la saison, quatrième meilleur scoreur et donc patron de l’une des huit meilleures équipes d’Europe, TJS réalise une véritable masterclass cette année et va en conséquence attirer un paquet d’offres cet été. Mais pour l’heure il va falloir tabasser ceux qui voudront te récupérer dans quelques semaines, c’est de bonne guerre, avant de – on ne sait jamais – se voir récompensé du trophée de MVP de la compétition ?