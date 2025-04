A partir du 28 août prochain, l’Équipe de France disputera en Pologne (Katowice) le premier tour de l’EuroBasket face à la Belgique, la Slovénie, iSraël, l’Islande et la Pologne. Avant cela il faudra monter en régime durant l’été, et la FFBB a dévoilé aujourd’hui le programme estival des Bleus, avec, encore, cet arrière-goût espagnol entre les dents du fond.

Cinq matchs pour arriver à Katowice avec une confiance si possible… supérieure à celle que les Bleus avaient en arrivant à Lille pour les derniers JO. Cinq matchs, trois à domicile dont deux en humant l’odeur de la province, deux nations que l’on nommera avec respect “middle”, puis un choc potentiel contre Giannis Antetokounmpo et la Grèce et une double confrontation avec nos meilleurs potos espagnols, parce qu’il faut bien commencer à apprendre quelques insultes avant le 15 août.

Que les choses sérieuses commencent ⚔️

5⃣ matchs de préparation à l’@EuroBasket dont 3⃣ en France pour les Bleus 🇫🇷

Les Bleus rejoindront la Pologne le 25 août avec , on l’espère, quelques garanties dans la sacoche. Et si, au passage, on peut se farcir de l’Espagnol à l’heure de l’apéro avant de – potentiellement – les retrouver dès les huitièmes (on chiale), on ne va sûrement pas s’en priver.