Encore une série de l’Ouest qui s’annonce incroyable. Les Rockets (2è) face aux Warriors (7è), pas forcément le favori qu’on croit, ou peut-être pas, oh bazar mais en fait on n’en sait rien. Allez, on tente d’y voir plus clair avec la preview, à 48h de la première très grosse bagarre de la série !

Pour les pronos de la rédaction c’est par ici !

Confrontations en saison régulière :

3 novembre : Rockets – Warriors, 127-121

– Warriors, 127-121 6 décembre : Warriors – Rockets, 99-93

– Rockets, 99-93 12 décembre : Rockets – Warriors, 91-90

– Warriors, 91-90 14 février : Rockets – Warriors : 98-105

Des confrontations assez peu parlantes finalement, la dernière ayant eu lieu en février et étant la seule jouée avec à peu près toutes les forces en présence de chaque côté. Avant cela on aura pu apprécier la maladresse chronique du backcourt Van Vleet / Green ou la domination de Sengun et du banc des Rockets, alors que côté Warriors Steph Curry n’avait disputé aucun des deux premiers matchs et que c’est plutôt Jonathan Kuminga qui est le GOAT de cette match-up en régulière. Quand on vous dit que c’est peu parlant…

Dynamique vs Expérience

La match-up est folle, vraiment. Deux coachs référencés, c’est peu de le dire, et qui se sont d’ailleurs déjà affrontés lors des Finales NBA 2022. Ime Udoka a insufflé à ce groupe de Houston une force incroyable des deux côtés du terrain, on ne décrit même plus à quel point Steve Kerr compte dans l’histoire des Warriors, et les deux vont assurément se rendre coup pour coup plaquette en main.

La dynamique ? Elle est clairement côté Houston, qui restait sur 15 victoires en 17 matchs avant de jouer les trois derniers matchs de la régulière avec le frein une fois la deuxième place verrouillée. Pour les Warriors c’est plus compliqué, et si l’arrivée de Butler en février avait eu pour effet de dynamiser le jeu et le bilan, les dernières semaines ont été compliquées et les défaites face aux Spurs et aux Clippers – différentes dans le contenu évidemment – ont jeté un peu de froid sur le ressenti global. Au final Golden State se retrouve dans la peau du chassé, mais les leaders que sont Jimmy Butler, Draymond Green et Steph Curry en ont vu d’autres…

Car l’expérience, elle, squatte plutôt en Californie. Chaque match-up ou presque verra se regarder dans les yeux un jeune et un vieux, et bien souvent la barbe grisonnante sera du côté Dubs. Fred Van Vleet amène à Houston sa très grosse XP et sa très grosse paire en Playoffs, ne sous-estimons pas l’apport de Jeff Green et Steven Adams également, et Dillon Brooks commence mine de rien à avoir un peu roulé sa bosse. Pour les autres ce sera le baptême du feu, contre des joueurs qui savent où ils mettent les pieds même si la pression H24 que les Amen Thompson and co. vont leur mettre risque de les faire bégayer un peu.

En bref, les Rockets semblent avoir les armes, intrinsèques, pour gêner les attaquants de Golden State, tout aussi légendaires qu’ils soient, mais cette série peut également se jouer à l’ancienne, et là la voile pourrait se gonfler du côté de l’État Doré. Quoiqu’il arrive ce sera un incroyable combat, qui risque de durer un peu plus que 4 ou 5 matchs. Sortez les arcs et les kevlars, c’est la guerre.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Houston Rockets – Golden State Warriors , dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 avril, à 3h30

Houston Rockets – Golden State Warriors Game 2 : Houston Rockets – Golden State Warriors, dans la nuit du mercredi 23 au jeudi 24 avril, à 3h30

Houston Rockets – Golden State Warriors, Game 3 : Golden State Warriors – Houston Rockets, dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 avril, à 2h30

Golden State Warriors – Houston Rockets, Game 4 : Golden State Warriors – Houston Rockets, dans la nuit du lundi 28 au mardi 29 avril, à 4h

Golden State Warriors – Houston Rockets, Game 5* : Houston Rockets – Golden State Warriors , date et horaire à déterminer *

Houston Rockets – Golden State Warriors * Game 6* : Golden State Warriors – Houston Rockets, date et horaire à déterminer *

Golden State Warriors – Houston Rockets, * Game 7* : Houston Rockets – Golden State Warriors , date et horaire à déterminer *

*Si nécessaire

LA PREVIEW EN VIDÉO