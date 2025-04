Peut-être la plus grosse série de ce premier tour, là où on l’on se rend compte que cette phrase vaut pour au moins deux autres séries à l’Ouest. Ouais on est hypé, ouais on a hâte de voir tout ce beau monde en découdre, et particulièrement Draymond Green et Steven Adams. Envoyez les pronos de la rédac et on vous prévient, y’a à boire et à manger.

Nico M.

“Les Rockets, c’est un bon tirage pour les Warriors !”, “Houston, c’est trop inexpérimenté et pas assez fort en attaque”, “Les Rockets passent pas un tour de Playoffs”. Malgré leur statut de deuxièmes à l’Ouest, les hommes d’Ime Udoka ne partent pas favoris contre les Warriors et ils sont peu nombreux à les voir gagnants. Mais qu’on ne s’y trompe pas : Houston sera chiant, très chiant à jouer pour la bande de Stephen Curry (coucou Amen Thompson). C’est physique, c’est hyper athlétique, ça défend le plomb et ça n’a peur de personne. Je pense que cette série sera hyper disputée et se finira lors d’un bon vieux Game 7 à Houston. Ce sera alors le moment où Curry, Jimmy Butler et Draymond Green montreront qui sont les patrons, et où la jeunesse / l’inexpérience des Rockets se verra au grand jour. Mais les Warriors quitteront cette série avec des bleus partout. Rockets 3, Warriors 4.

Giovanni

Chaque année, parmi les “favoris”, en tout cas ceux qui sont censés l’être de par leur bilan et leur dynamique… il y a un fail. Chaque année une franchise déçoit un peu quant aux attentes placées en elle. Vous me voyez venir, cette année c’est pour Houston, face à des Warriors qui ont pour moi non pas une autoroute mais au moins une trois voies jusqu’en finale de conférence. Vraiment du mal à me dire que les très bons mais très jeunes Jalen Green et Alperen Sengun ne vont pas prendre une leçon d’expérience par Golden State, alors que Jabari Smith aura une bonne raison de faire la tronche et que Dillon Brooks pourra montrer en antenne nationale à cinq reprises (spoiler) que c’est un panier percé. Je pense que Fred Van Vleet va beaucoup apporter, qu’Amen Thompson va continuer de se révéler en étant un espèce de lanceur de révolte permanent, mais je pense aussi que les Warriors ont trop d’armes, offensives, défensives et mentales pour lock complètement cette série, malgré la dynamique des deux équipes qui semblent dire le contraire. Les Rockets ne sont pas des peintres alors ils en prendront un, mais au final pas de pitié pour les Fusées. Rockets 1, Warriors 4.

Nico V.

Une chose que les Warriors doivent à tout prix éviter : faire traîner cette série, s’engluer dans un duel physique qu’ils n’ont que peu de chances de gagner. J’ai pleinement confiance en ceux que je vois couronnés au mois de juin. Stephen Curry n’a mis que 3 points à la dernière rencontre face aux Rockets ? C’est pour mieux en mettre 32,8 de moyenne sur les cinq matchs que durera cette série. Revenir en Californie à 1-1, repartir dans le Texas à 3-1, et terminer le boulot sereinement face à des Rockets qui paient cher le prix de l’inexpérience. Houston, on a un problème. Rockets 1, Warriors 4.

Robin

Sam Querrey, ancien 11e mondial au tennis, a déclaré il y a peu que l’expérience était la qualité la plus surcotée dans le sport professionnel. La meilleure équipe s’imposera et c’est aussi simple que ça. Alors d’accord Golden State a fait une super fin de saison, mais la dynamique des Rockets est au moins aussi bonne. Ils jouent plus dur, défendent un petit peu mieux et ont l’avantage du terrain. Ah pardon, on me rappelle à l’oreillette que mon but dans ces pronos est de faire des jeux de mots et non de donner des arguments de basket. Les Guerriers veulent partir en war or, ils ne sont pas prêts à ce que les secousses tonnent. Alors que lorsque les Rockets sont déjà dans les airs, les tremblements de terre ne sont plus une problème. Draymond va finir vert et Jalen sera éclatant. Rockets 4, Warriors 2.

Timéo

Bonne série sur fond de nostalgie quand on voit les Dubs affronter les Fusées, et même si aujourd’hui ce sont les Rockets qui sont censés avoir le dessus, j’ai bien peur que le résultat ne change pas. Eh oui, ça m’embête de voir ces jeunes Rockets sortir aussi tôt, tant leur jeu a été séduisant cette année, mais ils ont certainement hérité du pire matchup pour une équipe aussi inexpérimentée que la leur. Les Warriors ont simplement trop d’expérience, VanVleet va bien tenter des choses, Alperen Sengun aussi. Dillon Brooks essaiera certainement de se farcir Jimmy Butler, mais Buckets risque de le cook façon Grant Williams 2023. Allez je vois quand même Houston en prendre deux sur des matchs sans adresse de Stephen Curry et compagnie mais pour le reste, l’expérience et le mental parlera. Rockets 2, Warriors 4.

Alex T

Série intrigante du côté de Houston, avec un peu de nostalgie de la fin des années 2010. Très hypé à l’idée de voir les jeunes Rockets en Playoffs. On les sous-estime beaucoup mais ça se bat et y’a du talent à tous les postes, les Warriors vont en baver pour les faire chuter. Pour autant, Golden State peut s’appuyer sur un groupe bien plus expérimenté et ce vécu risque d’être capital dans les moments clefs. Avec Playoffs Jimmy et le Chef pour mener la barque, je vois les Warriors réussir l’upset. Sortez le popcorn pour cette série car ça va être animé, et pas seulement pour les retrouvailles entre Draymond Green et Dillon Brooks. Rockets 2 – Warriors 4

Clément

7 ans plus tard, les deux équipes se retrouvent, pas mal remaniées quand même, mais ça sent bon la rivalité de la fin des années 2010. Dans la Baie, Stephen Curry est toujours en poste et toujours aussi insolent, Draymond Green a pris quelques cheveux blancs mais casse toujours des gueules, et Jimmy Butler est arrivé. Tandis qu’à Houston, la jeunesse a pris le pouvoir et défend un max. On pourrait bien avoir un très gros premier tour entre ces deux équipes. Mais à ce petit jeu, c’est l’expérience des Warriors qui fera la différence, pendant que les Rockets vont apprendre et revenir encore plus terrifiants l’année prochaine. Rockets 3 – Warriors 4.