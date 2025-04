NBA Playoffs 2025 : Rockets – Warriors, la preview ! Apéro TrashTalk

Mesdames et messieurs, la mini-série la plus chaude de chaque année continue : les 8 Previews en 5 Jours, dédiées aux séries du 1er tour des Playoffs en NBA ! On enchaîne avec les Rockets qui vont challenger les Warriors, ou peut-être bien le contraire d’ailleurs, dans une série qui sent la POUDRE. Des Rockets sur une dynamique ultra-positive face à des Warriors forts de trois futurs Hall of Famers, deux coachs qui se connaissent par coeur, absolument toutes les match-ups vont être délicieuses… On envoie la preview ? Allez, on envoie la GROSSE preview.