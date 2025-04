Dillon Brooks l’assure, il ne se fera pas expulser contre les Warriors

Parmi les séries qui s’annoncent les plus chaudes du premier tour des Playoffs NBA, il y a celle opposant les Rockets aux Warriors. Jeunesse vs expérience, historique entre les deux franchises, et grandes retrouvailles entre le pitbull Dillon Brooks et Golden State.

Depuis ses années Memphis, Dillon Brooks est devenu l’un des fouteurs de trouble les plus célèbres de la NBA. Et la grande gueule des Rockets possède un passif assez épicé avec Golden State, les Grizzlies et les Warriors construisant un début de rivalité ces dernières saisons.

C’est désormais l’heure des retrouvailles. Des retrouvailles qui s’annoncent forcément chaudes entre Brooks et la bande de Draymond Green, même si le Canadien assure qu’il ne perdra pas ses nerfs.

Voici ce qu’il a répondu quand un journaliste lui a demandé combien d’expulsions caractériseront la série Rockets – Warriors.

“Je ne sais pas. Mais je ne vais pas me faire expulser. Je laisse ça à quelqu’un d’autre.”

Tari Eason ? Amen Thompson ? Draymond ? Dillon quand même ? Faites vos jeux.

Asked Dillon Brooks how many ejections we were going to see in this series:

“I don’t know. I’m not gonna get ejected. I’ll leave that to somebody else.” pic.twitter.com/7dT6QPlznL

— Jackson Gatlin (@JTGatlin) April 17, 2025

On sait que Dillon Brooks va flirter avec les limites du basket, c’est ce qui fait sa force en plus de ses qualités défensives. Mais à lui de trouver le juste milieu entre faire du Dillon Brooks et rester sur le parquet.

On se rappelle que Brooks avait été suspendu en fin de saison régulière pour le choc face au Thunder, à cause d’une 16e faute technique. Dans une série contre Golden State qui s’annonce aussi disputée que tendue, chaque détail va compter.

Et au final, c’est sans doute l’équipe qui gardera la tête froide qui validera son ticket pour le tour suivant.

Dillon Brooks vs Warriors, un petit historique :

Draymond Green and Dillon Brooks getting things cranked up a notch pic.twitter.com/CFRGIiREzF

— ClutchFans (@clutchfans) April 7, 2025

Dillon Brooks vs Draymond Green rematch bout to feed families 👀🍿 (via @NBA) pic.twitter.com/ojI05cymYg

— Overtime (@overtime) April 16, 2025

DILLON BROOKS: “I don’t like Draymond at all. I just don’t like Golden State. I don’t like anything to do with them. Draymond talks a lot. Gets away with a lot, too. His game is cool — with Golden State — but if you put him anywhere else, you’re not pic.twitter.com/YFt8pnkA1v…

— Ballislife.com (@Ballislife) March 3, 2023

Source texte : LockedOnRockets