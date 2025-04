Domantas Sabonis s’est présenté en conférence de presse après l’élimination des Sacramento Kings face aux Dallas Mavericks. Selon le pivot lituanien, le plus gros manque des californiens sur cette fin de saison a été au poste de meneur de jeu. C’est ballot, ils en avaient deux pas trop mauvais ces dernières années…

Les Sacramento Kings sont sortis sur une prestation assez ignoble ce mercredi face aux Dallas Mavericks. Un match dans la lignée d’une fin de saison très compliquée. Alors qu’ils étaient neuvièmes de la Conférence Ouest, personne ou presque ne pariait sur leur qualification en Playoffs, comme si le projet mené par DeMar DeRozan et Zach LaVine était condamné à s’arrêter au play-in.

Domantas Sabonis n’a pas été bon dans ce match et après l’élimination, il s’est rendu en conférence de presse et n’a pas caché sa frustration. Le Lituanien a été honnête, sans détour, et a parlé, au micro de Branden Nunes, de ce qu’il manquait aux Californiens pour aller plus loin :

“Le plus important, c’est que nous avons besoin d’un meneur de jeu. C’est sûr.”

Light the Beam is dead.

Quelle triste situation pour les Kings, et pour leurs fans qui donnent tout.

Il y a 2 ans la planète basket vibrait autour de Sacramento et leur retour dans l’élite NBA. C’était la folie, y’avait de l’espoir, une idée, une fondation sur laquelle… pic.twitter.com/1V6he4SSnS

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 17, 2025

Sur cette fin de saison, en l’absence de Malik Monk, qui n’est pas un point guard non plus, ce sont Zach LaVine et Keon Ellis qui se sont partagés ce rôle. Aucun ne semblait parfaitement naturel !

Scott Perry, le nouveau General Manager de la franchise a donc une mission claire : ramener un distributeur de ballons. Et pour l’aider, on a décidé de lui proposer deux profils qui pourraient être intéressants pour les Kings :

Un meneur de jeu rapide, qui peut s’occuper des transitions pendant que Domas reste en charge du jeu sur demi-terrain. Un joueur comme De’Aaron Fox, des San Antonio Spurs, paraît idéal.

Un vrai pass first point guard. Un joueur chargé de l’organisation de l’attaque, qui aime faire briller ses coéquipiers et en l’occurrence, Sabonis, LaVine et DeRozan. Le rêve serait d’attirer Tyrese Haliburton, le joueur des Indiana Pacers.

Mais bon, ils ne seront pas simples à aller chercher. Quel dirigeant se séparerait de joueurs aussi uniques ?

Source texte : Branden Nunes