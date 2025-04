Parmi les nombreuses questions qui entourent l’opposition entre les Lakers et les Wolves en Playoffs, celle-ci est peut-être la plus grosse : Rudy Gobert peut-il survivre dans une série avec Luka Doncic en face ? On se souvient tous comment les choses se sont terminées l’an dernier…

C’était l’une des images des Playoffs NBA 2024 : Luka Doncic en un-contre-un face à Rudy Gobert dans les dernières secondes du Game 2, le step-back, ficelle, et des mots doux envoyés par le Slovène au Français. Personne n’a oublié cette séquence, surtout pas dans le Minnesota où les fans s’accordent pour ne pas titiller Luka cette fois-ci.

Rudy Gobert non plus ne l’a pas oubliée.

Alors que le Game 1 face aux Lakers se rapproche (dans la nuit de samedi à dimanche), le pivot français entend déjà les sceptiques qui répètent qu’il ne peut pas survivre dans une série où l’adversaire aime jouer small ball, avec cinq joueurs de périmètre et sans vrai intérieur (comme c’est le cas des Lakers).

“J’ai vu cette séquence (avec Luka), ce step-back, un millier de fois”, a déclaré Rudy. “Mais ce n’est qu’une action parmi beaucoup d’autres possessions défensives. Je sais que beaucoup de gens n’aiment pas voir mes stats, mais sur une longue période, les stats parlent plus que ce qu’on voit. On verra ce qu’il se passe sur des centaines de possessions.”

Par le passé, notamment au Jazz, on a vu Rudy Gobert et la défense de son équipe en difficulté dans des séries “small-ballisées”. Même s’il n’a parfois pas été aidé par les défenseurs extérieurs situés devant lui, même si les chiffres indiquent qu’il se débrouille beaucoup mieux que ce qu’on pense quand il doit défendre dans le périmètre, Rudy a aujourd’hui une réputation qui lui colle à la peau : celle d’un grand pivot en galère sur du basket small-ball.

“C’est tellement facile de dire ça. Mais quand vous regardez vraiment ce qui se passe, ce que disent les chiffres, si vous restez fidèles à vous-même et faites confiance à ce qui marche, vous vous rendez compte qu’il y a beaucoup de valeur à cela.” – Chris Finch, coach des Wolves

Peu importe ce qui se dit sur Rudy Gobert, une chose est sûre : Luka Doncic et les Lakers vont appuyer sur le pivot français quand ils en auront l’occasion. Luka l’a déjà annoncé : “Depuis que je suis dans la Ligue, j’aime jouer le pick-and-roll. J’aime avoir un pivot sur moi”. Le coach des Lakers J.J. Redick a lui ajouté : “Personne au monde ne peut défendre sur Doncic, et je pense qu’il prend cette match-up particulièrement au sérieux”.

Rudy Gobert peut-il survivre dans cette série face aux Lakers ? La réponse à cette question risque de déterminer en partie l’issue de cette dernière.

Rudy a magnifiquement terminé la saison régulière des deux côtés du terrain, tournant à 18 points, 14 rebonds, 1 contre et 1 interception de moyenne sur les 12 derniers matchs. Il était l’une des raisons de la grosse montée en puissance des Wolves pour arracher une place dans le Top 6 de l’Ouest.

S’il peut peser de la sorte, Minnesota posera de très gros problèmes aux Lakers. Mais si Luka Doncic et Cie parviennent à faire mal à Rudy, on pourrait bien assister à un scénario similaire aux Finales de Conférence 2024.

