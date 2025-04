Pour la première fois depuis qu’il évolue aux Lakers, LeBron James va affronter les Wolves en Playoffs. L’occasion pour Nickeil Alexander-Walker de se mesurer au King, et de se rappeler qu’il n’avait que… cinq ans quand LBJ réalisait ses premiers exploits en NBA.

En 2003, lorsque LeBron James a débarqué dans la Grande Ligue avec l’étiquette de “Chosen One”, Nickeil Alexander-Walker n’était qu’un gamin de Toronto. Le cousin de Shai Gilgeous-Alexander ne savait pas encore s’il allait devenir un futur joueur NBA, et imaginait encore moins affronter un jour celui que certains considèrent aujourd’hui comme le GOAT.

En amont du Game 1 face aux Lakers ce week-end, NAW a été interrogé par les journalistes locaux sur son premier souvenir de LeBron. Il ne se rappelle pas beaucoup des premières années du King en NBA sachant qu’il est né en 1998, mais un moment est tout de même resté dans sa mémoire.

Nickeil Alexander-Walker when asked what his first memory of LeBron James is…

“When he entered the league, I was five. So as far as memory goes, it’s gonna be very scarce.” pic.twitter.com/HVQDOmD32i

— Dane Moore (@DaneMooreNBA) April 17, 2025

“Quand il est arrivé en NBA, j’avais cinq ans. […] L’un de mes premiers souvenirs, je crois que c’était à Cleveland. C’était un match contre le Magic, en Finales de Conférence Est. À ce moment-là, j’étais à fond dans le basket. Je me souviens, je me disais que le match était terminé, et il a mis ce shoot.”

Le shoot dont parle Nickeil Alexander-Walker, c’est évidemment le buzzer-beater de James lors du Game 2 de la série contre Orlando en 2009. Un game-winner qui a fait le tour du monde et qui représente l’un des plus grands exploits de la carrière de LeBron. Certes, les Cavaliers ont fini par perdre la série en six matchs mais ce tir a véritablement marqué les esprits, dont celui de NAW.

16 ans plus tard, LeBron James est toujours là et continue d’évoluer à un niveau quasi-élite. Nickeil Alexander-Walker – lui – s’est transformé en l’un des role players les plus précieux de NBA chez les Wolves, et rêve désormais d’envoyer le King en vacances.

Source texte : Dane Moore

May 22, 2009: LeBron James hits a three at the buzzer to give the Cavs a 96-95 win over the Magic in G2 of the ECF. pic.twitter.com/V14OGwB72S

— This Day In Sports Clips (@TDISportsClips) May 22, 2020

