Qu’a appris le Thunder de l’échec des derniers Playoffs ? Jaylin Williams nous raconte

Alors que les Playoffs NBA sont quasiment sur le point de débuter, on a pu échanger ce jeudi soir avec les deux joueurs du Thunder Aaron Wiggins et Jaylin Williams. L’occasion d’aborder plusieurs sujets dont celui de l’expérience (ou le manque de, selon certains) d’Oklahoma City en Playoffs.

Le Thunder a véritablement roulé sur la saison régulière cette année : 68 victoires en 82 matchs, des records collectifs dans tous les sens, et une première place en NBA qui leur donne forcément un statut de favori en vue des Playoffs.

Néanmoins, il ne faut pas oublier une chose : Oklahoma City possède aussi l’équipe la plus jeune de NBA (24 ans de moyenne d’âge). Et le groupe de Mark Daigneault ne va connaître que sa deuxième campagne de Playoffs, après l’élimination en demi-finale de conférence l’an passé (en tant que premier de l’Ouest). De quoi nourrir quelques doutes sur la capacité du Thunder à prolonger sa domination sur la grande scène.

Ces doutes, Aaron Wiggins et Jaylin Williams les entendent forcément. Mais ce dernier assure qu’OKC a beaucoup appris de l’expérience des Playoffs 2024, ce qui pourrait servir au Thunder dans les moments chauds.

“À travers les derniers Playoffs, on a réalisé à quel point chaque match, chaque possession, chaque quart-temps est important” a déclaré Williams à TrashTalk. “Vous ne pouvez pas vous enflammer après une victoire, ou être démoralisé après une défaite. Il faut essayer de garder l’esprit clair, aborder chaque match avec la même mentalité, rester fidèles à nous-mêmes et à ce qu’on veut faire. On ne peut pas se laisser embarquer par le public, des faits de jeu, les arbitres ou quoi que ce soit d’autre.”

Même son de cloche du côté d’Aaron Wiggins.

“Peu importe notre jeunesse, ou soi-disant manque d’expérience en Playoffs, vous pouvez parler de tout ça mais nous, on est concentrés sur nous-mêmes, sur notre plan de jeu pour chaque match. On a gagné le droit d’être ici, et on va garder la même approche qu’on a toujours eue, à savoir continuer de progresser et prendre du galon.”