EuroBasket 2025 : le tirage au sort complet du premier tour

Ce jeudi à 14h, a eu lieu le tirage au sort complet de la première phase de l’EuroBasket 2025. On connait ainsi le groupe de l’Équipe de France mais aussi celui de ses principaux rivaux pour la victoire finale.

Quatre groupes, six équipes dans chaque, et un tournoi qui se jouera dans quatre pays différents. La phase finale, elle, aura lieu du côté de Riga. La première étape sera déjà de sortir de sa poule pour y arriver. Pour rappel, quatre des six équipes de chaque groupe accèdent aux huitièmes de finale. Sans plus attendre, voilà le programme pour chaque nation présente à cet EuroBasket 2025.

Groupe A (Riga – Lettonie)

Serbie

Lettonie

Estonie

Portugal

Turquie

République-Tchèque

Groupe B (Tampere – Finlande)

Allemagne

Finlande

Lituanie

Suède

Grande-Bretagne

Monténégro

Groupe C (Limassol – Chypre)

Espagne

Chypre

Grèce

Bosnie-Herzégovine

Géorgie

Italie

Groupe D (Katowice – Pologne)

France

Slovénie

Pologne

Islande

Belgique

Israël

Les Bleus se retrouvent donc dans le groupe D, qui se déroulera en Pologne. Un groupe prenable pour les Français, qui croiseront néanmoins la route de Luka Doncic et de la Slovénie. Pour le reste, pas de vrai groupe de la mort, même si certains seront un peu plus sereins que d’autres. Le Groupe C est clairement le plus relevé avec la présence de l’Espagne, de la Grèce mais aussi de l’Italie. L’Allemagne de Dennis Schröder ne devrait pas trop trembler dans le Groupe B, tout comme la Serbie dans le Groupe A.

