Aujourd’hui avait lieu le tirage au sort du prochain EuroBasket, qui se déroulera du 27 août au 14 septembre entre la Pologne, la Lettonie, la Finlande et Chypre. 24 pays répartis en quatre poules de six, et la France sait donc qui seront ses premiers adversaires et où est-ce qu’elle devra prendre ses quartiers dans cinq mois.

Nikos Zizis, Rudy Fernandez, le one-two punch était parfait pour ce tirage au sort. Une belle occasion également pour envoyer de la punchline à Rudy, ça ne fait jamais de mal. Après une heure et neuf minutes de – parfois très longue – attente, on sait désormais qui le destin a offert aux 24 équipes et notamment à nos Bleus.

L’Équipe de France affrontera donc, à Katowice en Pologne, la Slovénie de Luka Doncic, Deni Avdija et Israël, la Pologne à domicile, l’Islande et nos voisins belges, avec ou sans Toumani Camara. A voir d’ailleurs si tout ce beau monde participera ou non à la compétition, on sait par exemple que pour la France Victor Wembanyama et Rudy Gobert pour ne citer qu’eux sont grandement incertains. Les matchs des Bleus auront lieu les 28, 30, 31 août et les 2 et 4 septembre.

On rappelle que pour atteindre les huitièmes de finale il faudra terminer dans les quatre premiers de sa poule, que le Groupe A “croise” avec le Groupe B et le Groupe C avec le Groupe D, ce qui nous offre potentiellement des… Espagnols dès les huitièmes, youpi.

Parcours potentiel des Bleus, comme ça, au doigt mouillé :

Huitièmes de finale : Italie

Quarts de finale : Serbie

Demi-finale : Grèce

Finale : Allemagne

On a clairement fait ça dans l’euphorie du tirage, et d’ici le mois d’août les garanties et prédictions seront tout autres. Bref, dans cinq mois la France a un statut à défendre, celui de meilleure nation européenne.