Aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands meneurs de tous les temps, la légende de Stephen Curry a bien dû commencer quelque part. Cet endroit, c’est l’enceinte du Ford Field à Detroit, maillot de Davidson sur les épaules, et sous les yeux d’une autre icône née dans l’Ohio, un certain… LeBron James.

29 mars 2008, soir de March Madness dans l’état du Michigan. Pour ce Sweet 16, les Wisconsin Badgers s’apprêtent à affronter les Wildcats de Davidson, emmenés par celui que l’on connait maintenant comme le plus grand pyromane à 3-points de l’histoire de ce sport. Stephen Curry était déjà dans ses œuvres à l’époque. Au premier tour : 40 points pour fumer Gonzaga, dont 30 en deuxième mi-temps. Second tour : 30 pions pour passer sur le seed numéro 2 Georgetown, alors que son équipe perdait de 17 points en début de seconde période.

C’est un Baby Chef en mode chaud bouillant qui se présente pour ce Sweet 16, avec un petit paramètre supplémentaire. En effet, les joueurs de Davidson apprennent dans le bus qu’un certain LeBron James a demandé à avoir des places. Pour remettre dans le contexte, même s’il n’était pas encore aussi haut dans les débats all-time, le King sortait d’un run de Playoffs durant lequel il avait emmené un effectif plus que moyen jusqu’aux Finales NBA, rien que ça. Une superstar de 24 ans à la hype incomparable, appelé à devenir le visage de la NBA.

Pression maximum donc pour les joueurs des Wildcats. Qu’importe pour Steph Curry, la pression… il en avait déjà rien à faire à l’époque. Contre la meilleure défense du championnat (qui n’encaissait que 53 points par match), et alors que les deux équipes se neutralisent 36 – 36 à la pause, le futur meneur des Warriors va complètement prendre feu. 33 points, 4 assists et 3 rebonds, à 11 sur 22 au tir dont 6 sur 11 derrière l’arc et la victoire en prime 73 – 56 pour Davidson. Rien d’autre à ajouter, le Chef avait déjà la main chaude à l’époque.

Y’all remember when LeBron had front row seats to watch some kid from Charlotte hoop in March Madness? @SLAMrewind pic.twitter.com/N3rmNVz5p9

— SLAM (@SLAMonline) December 18, 2019

Marrant de voir LBJ tout sourire devant ce si jeune Curry, quand on sait que quelques années plus tard, les deux s’affronteront dans des batailles acharnées pour le titre. Comme quoi entre ça et leur ville de naissance (Akron, Ohio), les deux semblaient destinés à écrire une partie de leur légende côte à côte.

Ce run de March Madness historique, il prendra malheureusement fin au tour suivant pour Stephen Curry. Kansas, équipe la mieux placée du championnat, était sans doute une marche un peu trop haute pour un Curry bien trop esseulé. Mais peu importe, avec cette série de trois matchs, le fils de Dell Curry s’était fait un nom. Ce même nom qui résonne toujours 17 ans plus tard, à travers toute la planète NBA.

