LeBron James souhaite développer sa relation avec Michael Jordan, une fois sa carrière terminée

Dans un entretien très décontracté avec Pat McAfee, LeBron James s’est confié sur de nombreux sujets. Débat qui existe depuis longtemps, celui entre le King et Michael Jordan. Interrogé sur le plan de leur relation, James a confié qu’il n’échangeait pas avec His Airness, préférant attendre la fin de sa carrière pour cela.

Le respect entre les deux légendes que sont Michael Jordan et LeBron James est immense, mais ne se manifeste pas au quotidien. Bien au contraire, les fans les opposent dans des débats interminables autour du meilleur joueur de l’histoire du basket. Pour le King, il n’est pas encore question de vraiment développer ses relations avec Jordan. Non pas par refus mutuel, mais par manque de temps.

“Je suis constamment en train de jouer, et je me concentre sur ma carrière actuellement. J’espère que cela changera après ma retraite, mais vous savez, pendant longtemps, je n’ai pas eu de vraie relation avec Kobe Bryant. Nous nous entendions bien lors des campagnes olympiques, en 2008 et 2012, mais c’est toujours resté compétitif entre nous. C’est quand je suis venu aux Lakers, et qu’il a pris sa retraite, que notre relation est vraiment devenue bonne.”

Pourtant, et LeBron James l’atteste, Michael Jordan est un modèle de jeunesse pour lui. Pas forcément compliqué d’imaginer dans le contexte de ses jeunes années, passées avec une mère seule et sans vraie figure paternelle, Jordan ait pu incarner un modèle en termes de rigueur, d’envie.

“Je porte le 23 par rapport à Michael. Le modèle qu’il m’a donné, à Akron, lorsque je n’en avais pas beaucoup dans ma ville… Il faut des modèles. Dans le sport, à la musique, à la télé… peu importe. Will Smith dans le Prince de Bel-Air, Michael Jordan, Jay-Z, Biggie, Tupac. C’étaient mes modèles, et j’en avais besoin.”

Une déclaration de quelqu’un qui connaît His Airness, et qui ressemble beaucoup à l’image que l’on se fait de Jordan. Un compétiteur acharné, qui ne récompense que l’effort. Logique qu’avec les débats incessants autour de sa place dans l’histoire du basket, il ne souhaite pas forcément fréquenter régulièrement LeBron en dehors des grandes opérations de la NBA. Mais LeBron, le meilleur marqueur de l’histoire de la ligue, espère bien développer sa relation avec son idole après sa retraite.

“On connaît tous Michael Jordan. Même si vous ne le connaissez pas personnellement, il est l’un des plus impitoyables compétiteurs qui existent. Tant que je ne suis pas retraité, et qu’il me voit encore courir avec le numéro 23 sur le dos, qu’il entend tout le temps son nom à côté du mien… il n’y a pas moyen qu’il veuille me parler.”

Nike, sponsor de LeBron à cause de Jordan ?

Pour le King, ce n’est vraiment, mais vraiment pas le cas. Certes, Nike a touché le gros lot en signant Jordan et développant une marque mondiale autour de la star des Bulls, mais selon James, ce n’est pas vraiment ce qui l’a poussé a s’engager avec la virgule. La vraie raison ? L’argent, surtout pour un jeune joueur cherchant à mettre sa maman à l’abri du besoin au plus vite.

“Ce n’est vraiment pas le p*tain de cas. J’ai signé avec Nike car j’ai eu un énorme bonus d’engagement, et 90 millions sur 7 ans. Et j’ai fait déménager ma mère de notre quartier le jour après avoir signé ce contrat.”

Et une petite douceur sur la Draft 2003 pour finir…

Allez, ça c’est de la hot take à la LeBron James, on les adore. Lorsque le sujet est arrivé sur son arrivée en NBA, le King a surpris le plateau en plaisantant sur le fait que les Cavaliers, l’équipe locale pour Bron, aient eu le premier choix de Draft cette année là. Tiens, peut-être que la NBA s’est arrangée pour que ça colle bien, peut-être… (non).

“Pendant la Lotterie, Cleveland a eu le premier choix… je ne pense pas que… Allez, on garde LeBron à la maison… et Patrick Ewing chez les Knicks, et Derrick Rose chez les Bulls. J’ai compris hein.”

Source : The Pat McAfee Show