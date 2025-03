Coupes d’Europe : où en sont les clubs français ?

Le mois d’avril arrive à grand pas, avec lui les Playoffs NBA… mais aussi les phases finales des différentes compétitions européennes. L’occasion de faire un gros point sur les situations de nos clubs français. Filles comme garçons, il y a de la belle récompense à aller chercher.

Pour plus de clarté, nous allons procéder par compétition. Et ouais Billy, c’est mieux quand c’est organisé quand même.

Féminines

EuroLeague Women

Ces dames du Tango Bourges Basket ont un quart de finale à disputer face au CBK Mersin, après être passées par le Play-in de la compétition avec succès face à Saragosse. Le format de la compétition les fait désormais disputer le Final Six, du côté de… Saragosse, lol. Une opposition loin d’être gagnée contre Mersin, qui a battu Bourges à deux reprises lors de la première phase de poules. Une rencontre au format match unique, pas le droit de se planter. Le gagnant retrouvera Valence en demi-finale de l’EuroLeague.

9 avril, 20h30 : Tango Bourges Basket – CBK Mersin (quart de finale, diffusion : DAZN)

EuroCup Women

Au deuxième échelon européen, ce sont les filles de l’ESBVA (Villeneuve D’Ascq) qui sont qualifiées pour la finale. Reversées en EuroCup après avoir été éliminées au premier tour de l’EuroLeague, le groupe des internationales tricolores Carla Leite et Marie-Paule Foppossi est qualifié pour la finale de la compétition. Le premier match de l’aller-retour face aux espagnoles du Baxi Ferrol a tourné en faveur des filles de Maxime Bezin (75-78, à l’extérieur). Il ne “reste” qu’à terminer le boulot au Palacium, à Villeneuve d’Ascq. C’est loin d’être gagné, mais l’avantage du terrain sera déterminant. Allez !

2 avril, 20h30 : ESBVA – Baxi Ferrol (finale retour, diffusion : YouTube FIBA)

Masculins

EuroLeague

Trois clubs français engagés en EuroLeague, deux avec la possibilité d’avancer au tour suivant. L’ASVEL est déjà hors-course, ce qui ne signifie pas qu’il ne faut pas jouer à 100% jusqu’au bout de la saison. Il reste trois journées pour se défouler. En revanche, si les enjeux de ces trois parties sont purement symboliques pour Villeurbanne, ce n’est pas le cas de Paris et Monaco.

Les parisiens ne sont pas du tout à l’abri de devoir disputer le Playin pour accéder aux quarts de finale, et la mission est simple : réaliser le 3/3 pour se mettre dans le ballotage le plus favorable possible en vue d’une qualification directe pour la phase finale… et pour éviter l’élimination pure et dure. De son côté, l’AS Monaco respire un peu plus vis-à-vis du Play-in, mais gagner est aussi un must pour avoir une opposition de choix en 1/4. Voici le classement à l’aube de la 32e journée (sur 34).

4e : AS Monaco (19-12)

10e : Paris Basket (17-14)

15e : LDLC ASVEL (12-19)

Le programme des clubs tricolores pour les trois dernières journées, ça s’annonce CHAUD (diffusion sur Skweek).

Journée 32

27 mars : ASVEL – Kaunas (20h), Olympiakos – AS Monaco (20h15)

28 mars : Panathinaikos – Paris Basket (20h15)

Journée 33

3 avril : AS Monaco – Panathinaikos (19h), Real Madrid – Paris Basket (21h)

4 avril : Vitoria-Gasteiz – ASVEL (20h30)

Journée 34

10 avril : ASVEL – Monaco (20h), Paris Basket – ALBA Berlin (20h45)

Basketball Champions League

Pour la première fois depuis 2019, Nanterre retrouve les quarts de finale de la Basketball Champions League. Une belle victoire contre Szombathely pour assurer une deuxième place aussi validée par la défaite de Murcia. Le club, désormais coaché par Philippe Da Silva, peut rêver d’un beau printemps européen. L’adversaire du club pour le quart à venir n’est pas encore connu, le tirage ayant lieu ce vendredi en fin de matinée. On sait néanmoins qu’en qualité de 2e de groupe, Nanterre n’aura pas l’avantage du terrain. Le format de la phase finale est au meilleur des 3 matchs, et les oppositions commenceront le 8 avril.

FIBA Europe Cup

Deux clubs tricolores encore en lice en Europe Cup : la JDA Dijon et Cholet Basket. Actuellement en demi-finale, les deux formations françaises ont remporté leur match aller ce mercredi soir. Dijon s’en est sorti avec un avantage de taille, 19 points (77-58) et ira à Bilbao pour valider son ticket pour la finale. Maîtrise exigée, dans la lignée du match aller.

2 avril, 20h : Bilbao – JDA Dijon (demi-finale retour, diffusion : chaîne YouTube de la FIBA à confirmer)

Pour Cholet, ça s’annonce bouillant. Sans Bastien Vautier, joueur important du groupe blessé pour plusieurs semaines, le club des Mauges a réussi l’exploit de s’imposer dans la fournaise de Salonique, en Grèce. Ambiance complètement dingue, et panier pour la victoire signé Jamuni McNeace. Au final ? 88-89, et une deuxième manche à Cholet. Un match qui s’annonce bouillant à tous les étages, avec un contingent de fans grecs sans doute sur place pour tenter de faire de l’ombre aux supporters locaux. Une finale d’Europe Cup serait une superbe récompense pour la remarquable saison de Fabrice Lefrançois sur le banc.

2 avril, 20h : Cholet Basket – PAOK Salonique (demi-finale retour, diffusion : TLC via Twitch à confirmer)

