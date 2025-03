En inscrivant 25 points cette nuit avec les Westchester Knicks en G League, Pacôme Dadiet vient de signer sa plus grosse performance de la saison. Mais quelles sont les réelles perspectives d’avenir pour le jeune ailier français ?

Cette nuit les Westchester Knicks affrontaient les Celtics du Maine, dans un match capital pour la lutte à la première place de l’Est en G League. Alors qu’ils étaient menés pendant toute la partie, l’équipe affiliée de New-York se réveille dans les trois dernières minutes et arrache une victoire qui était loin de leur être promise. La raison de ce réveil soudain : Le français Pacôme Dadiet.

25 points et 5 rebonds, à 7 sur 11 à 3 points, dont un gros run de 9 – 0 à lui tout seul, qui permet à Westchester d’égaliser, de passer devant, et de prendre le large à trois minutes du buzzer final.

Pacôme Dadiet tonight

25 points

5 rebounds

7-11 3P !!!

That’s a shooter 🎯

Avec une telle performance, on est en droit de se demander si l’ailier de 19 ans ne mériterait pas quelques minutes dans la Grande Ligue ? Mais ce serait oublier que c’est Tom Thibodeau à la baguette. En effet le constat est même plutôt accablant. Parmi ses compères choisis au premier tour de la dernière draft, le pick 25 est celui qui a disputé le moins de minutes en NBA. À vrai dire, il est même le seul rookie du premier tour à avoir moins de 100 minutes avec l’élite.

Une situation qui ne risque pas de s’améliorer. Déjà parce que Thibs va continuer d’essorer ses titulaires jusqu’au bout, mais aussi parce qu’à l’approche des Playoffs, les rotations vont encore plus se resserrer. Ce n’est pas faute de demander pourtant, la fanbase des Knicks ne fait que réclamer des minutes pour le Français mais bon, Thibodeau restera Thibodeau jusqu’à la fin de sa carrière. On espère juste que cette stratégie ne causera pas encore une vague de blessures dans la Big Apple.

Time for Kevin or Pacome Dadiet minutes Thibs

Source texte : Tommy Beer