EuroBasket 2025 (H) : tout ce qu’il faut savoir avant le tirage au sort des poules (14h)

Journée importante aujourd’hui pour l’équipe de France masculine de basketball. Le tirage au sort de la première phase de l’EuroBasket 2025 aura lieu à 14h, et les Bleus connaîtront donc dès cet après-midi leur lieu de villégiature pour les poules, ainsi que leurs adversaires. On fait le gros point.

Allez, nous ne sommes que le 27 mars, mais c’est un jour qui peut déjà conditionner une partie de la compétition de l’équipe de France lors du prochain EuroBasket, qui aura lieu du mercredi 27 août au dimanche 14 septembre. La phase de poule aura lieu dans 4 villes différentes : Katowice (Pologne), Tampere (Finlande), Limassol (Chypre, dédicace aux fans de l’OM) et Riga (Lettonie), où se déroulera ensuite la phase finale. Chaque groupe sera composé de 6 équipes.

Concernant l’organisation du tirage au sort, les qualifications et les résultats récents en tournois internationaux ont permis l’établissement de 6 chapeaux différents en accord avec le Ranking masculin FIBA. En tant que vice-champions Olympiques et vice-champions d’Europe, les Bleus sont dans le pot 1, en compagnie de la Serbie, de l’Allemagne et de l’Espagne.

Chapeau 1 : Serbie, Allemagne, France, Espagne

Chapeau 2 : Lettonie, Lituanie, Slovénie, Grèce

Chapeau 3 : Italie, Monténégro, Pologne, Tchéquie

Chapeau 4 : Finlande, Géorgie, Turquie, Israël

Chapeau 5 : Belgique, Bosnie-Herzégovine, Grande-Bretagne, Estonie

Chapeau 6 : Suède, Islande, Portugal, Chypre

Petite particularité concernant le tirage : chaque pays hôte d’un des groupes a déjà pu choisir un pays “partenaire” qui sera quoi qu’il arrive dans sa poule, en plus de l’équipe nationale du pays hôte. On a ainsi, avant même l’établissement des poules :

Groupe A (Riga) : Lettonie, Estonie

Groupe B (Tampere) : Finlande, Lituanie

Groupe C (Limassol) : Chypre, Grèce

Groupe D (Katowice) : Pologne, Islande, Slovénie*

*La Slovénie est placée dans le groupe D, car il s’agit de la seule équipe du chapeau 2 n’ayant pas encore de groupe et donc d’un tirage qui sera à priori par défaut. Enfin, si on a bien compris.

Il ne s’agira donc que d’un tirage au sort partiel, qui déterminera les quatre formations qui rejoindront chaque poule. Pour l’équipe de France ? Pas forcément de préférence à l’heure actuelle sur le plan purement sportif, bien qu’une phase de poule disputée à Riga serait un avantage assez important en termes de repos avec un déplacement de moins en cas de participation à la phase finale.

Et ce tirage là, on peut le voir en direct ?

Oui ! Le tirage sera à suivre en direct gratuitement sur YouTube, sur la chaîne de la FIBA. Rendez-vous à 14h pour un peu de discussion et d’explications par l’équipe présente sur place, peut-être une petite dizaine de minutes plus tard pour le début réel du tirage.

Information importante : une conférence de presse de Frédéric Fauthoux aura lieu post-tirage, restez donc connectés en fin d’après-midi sur TrashTalk, qui sera présent et vous fournira les éléments à retenir du ressenti de l’entraîneur des Bleus. Notamment autour des états de santé de Victor Wembanyama et Mathias Lessort, joueurs clés du groupe France.

Sources : FIBA, FFBB