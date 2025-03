Ça y est, les dés sont jetés, l’Équipe de France connait ses adversaires pour les phases de poules de l’EuroBasket 2025. L’occasion de retrouver Luka Doncic et les Slovènes comme en 2022, mais aussi d’affronter une nation… familière.

Du 27 août au 4 septembre prochain, les phases de groupe de l’Eurobasket 2025 prendront place dans 4 pays différents. Pour les Bleus ce sera en Pologne, plus précisément à Katowice. L’occasion pour Freddy Fauthoux de faire ses premiers pas en tant que nouvel entraineur dans une compétition majeure.

Le match d’ouverture pour les Bleus se fera contre une nation bien particulière pour les amateurs d’Équipes de France au pluriel : la Belgique. Loin de nous l’idée de remuer le couteau dans la plaie concernant les affrontements footballistiques entre les deux nations, pas notre genre, mais plutôt de souligner une confrontation intéressante et même historique à certains égards.

Les Français qui retrouveront également la Belgique à l’Euro 😍 pic.twitter.com/5ZRj4vUw4M

Mais premièrement, à quoi ressemble cette équipe belge ? Ceux que l’on appelle les Lions n’ont certes pas le palmarès le plus fourni, mais montrent quelques motifs d’espoir pour une nation qui n’est historiquement pas très liée à la balle orange. Un retour en championnat d’Europe en 2011 après y avoir été absent pendant presque 20 ans et les Belges se sont depuis installés dans le “milieu de tableau” de la compétition, jamais trop bon mais jamais trop faible non plus.

Cette nouvelle édition se dresse comme une possibilité de dépasser les attentes pour eux, notamment si les jeunes Toumani Camara (Blazers) et Ajay Mitchell (Thunder) sont présents sous le maillot rouge cet été. Pour commencer il faudra affronter nos chers Bleus, une rencontre “pour l’histoire”. En effet l’EDF a été le tout premier adversaire de l’histoire des Lions un soir de mai 1928. Match qui se soldera par une victoire française 31-17 sur le sol bruxellois.

Plus récemment même, les deux équipes se sont livrées de belles batailles du côté féminin. D’abord battues en demi-finale de l’EuroBasket 2023 par une Belgique qui finira championne d’Europe, les Bleues ont eu le droit à leur revanche dans le dernier carré des JO de Paris. Deux matchs irrespirables, le dernier avait même fini en prolongation, mais une rivalité saine du fait des liens entre de nombreuses joueuses des deux camps.

Alors peut-être que Thibaut Courtois voudra venir jouer le poste 5 protecteur d’arceau, peut-être même que Sam Umtiti passera une tête pour casser la démarche, mais nous tout ce qu’on souhaite c’est un bon développement de cette équipe des Lions, que Toumani Camara puisse être le leader d’un nouvel élan basket-ballistique dans le Plat Pays… mais qu’on leur en colle 30 quand même, faut pas pousser non plus. On se voit le 28 août !